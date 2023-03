La Banda Municipal de València demana la dimissió de Tello per la "mala gestió"

La Banda Municipal de València (BMV) inicia una sèrie "d'actes reivindicatius" per a reclamar la dimissió de la regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, pel que consideren una "mala gestió" de l'agrupació.

La formació es va manifestar aquest dimecres a les portes del Palau de les Arts, coincidint amb el concert que hi oferia l'Orquestra de València, interpretant marxes fúnebres.

La protesta tindrà la seua continuació aquest divendres i dilluns que ve, 13 de març, a les 10.00 hores, amb dues concentracions al carrer Xàtiva, a l'altura de l'Estació del Nord, i amb una posterior manifestació fins a la porta de l'Ajuntament.

"Amb aquests actes reivindicatius, aprovats per més del 94 % dels integrants de la BMV, volen fer públic, com diu l'eslògan de la pancarta que van mostrar, la desídia i mala gestió que està patint la BMV, cosa que els porta a demanar la dimissió de la seua màxima responsable, la regidora Glòria Tello", expliquen fonts sindicals.

"Cobrir la plaça vacant, per dimissió de l'anterior director, li ha costat a la Regidoria de Glòria Tello més de sis mesos, mentre que la BMV ha estat oferint, des de setembre, els seus concerts o actes protocol·laris amb directors convidats o havent d'anul·lar concerts com el programat per a aquest divendres o els assajos setmanals", conclouen.