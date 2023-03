Una falla dedicada a la depressió: "Perquè podem estar tocats, però mai ens podem afonar"

La Falla Periodista Gil Sumbiela - Azucena dedica el seu monument 2023 a la depressió. El monument gran d'aquesta falla -situada al barri de Benicalap (València)- tracta enguany el tema de la salut mental, amb el lema ‘Tocat… però no afonat’. L'artista faller Fer Marzo dona visibilitat a aquest problema de salut pública, al qual a vegades no se li presta la suficient atenció. Així mateix, dijous que ve 16 de març Rosa Bayarri, presidenta de la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana, acudirà a visitar la falla una vegada plantada. De la mateixa manera, està previst que al voltant de la falla es col·loquen uns cartells a manera de reivindicacions i missatges positius relacionats amb la salut mental.

Guió per Marta Marzo

Amb el guió signat per Marta Marzo, la falla d'enguany de Periodista Gil Sumbiela - Azucena pretén posar en valor el següent:

"Hui dia les persones lluitem en silenci mil batalles. Batalles que generació rere generació s'han vist menyspreades i minimitzades. Batalles massa dures, que a vegades no podem enfrontar a soles. Cada vegada es cuida més la salut mental, però encara ens queden moltes coses a fer sobre aquest tema. Com que les persones no sempre estan preparades per a assimilar la realitat, hi ha vegades que la tristesa ens envolta. Fins i tot té forma de tauró i sembla que estiga fent voltes al nostre voltant, esperant la seua oportunitat per a menjar-nos. El pitjor és que no sempre podem entendre-la i, a poc a poc, s'apodera de nosaltres. Aquesta tristesa pot tindre moltes raons, com, per exemple, un desamor. No és fàcil acceptar que una relació s'ha trencat, pel motiu que siga, i tornar a acostumar-nos a estar a soles. Trencar qualsevol relació és molt dolorós. Tampoc és fàcil intentar allunyar aquesta tristesa alhora que has d'acceptar un canvi nociu en el teu cos. Les malalties sempre arriben en moments roïns i es claven dins de les nostres butxaques per a fer-nos més difícil avançar. La situació laboral no ajuda en tota aquesta realitat, i sé que moltes vegades ens trobem tancats en treballs que ens consumeixen i que ens furten el temps que voldríem passar amb les persones que més volem. La societat ens ha nugat tant a l'àmbit laboral que fins i tot acomiadar-nos-en ens suposa tot un món. Moltes persones es troben perdudes amb la seua jubilació i deixen de trobar sentit a la vida. Tots els comiats són difícils, però res ho és tant com haver d'acomiadar-nos de les persones que més apreciem. És cert que ningú viu eternament, però també és veritat que mai estem del tot preparats per a aquest moment. Ningú. Ni la persona que se'n va ni les que es queden. No és fàcil navegar en totes aquestes aigües, com pirates esquivant el perill de la mar. Però una cosa està clara: hem de continuar lluitant. Perquè podem estar tocats... però mai ens podem afonar".