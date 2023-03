L'Ajuntament actuarà sobre l'enllumenat de Campanar, la Saïda, l'Olivereta, Quatre Carreres i Camins de Grau

La Junta de Govern Local aprovarà aquest divendres l'adjudicació del contracte que millorarà l'enllumenat dels districtes de Campanar, la Saïda, l'Olivereta, Quatre Carreres i Camins de Grau, un projecte que forma part del Pla d'eficiència energètica de 2025.

Així, al districte de l'Olivereta es renovarà l'enllumenat dels carrers Esteban Pernet, Rei Saud, Escultor Salzillo i l'Havana, entre altres. Les obres tenen un cost total de 316.668 euros. D'altra banda, al districte de Quatre Carreres l'actuació repercutirà al barri de Malilla i a l'avinguda d'Ausiàs March. A Malilla s'actuarà, entre altres, als carrers del Riu Besòs, Enginyer Joaquim Benlloch, Bernat Descoll o Peris i Valero. En aquest districte les obres tenen un pressupost de 307.336 euros. Quant a Campanar, s'hi invertiran 355.201 euros per a renovar la il·luminació dels carrers de Vall de la Ballestera, Pío Baroja, Hernández Lázaro i Mestre Rodrigo, mentre que l'últim lot preveu una partida de 294.288 euros que serviran per a renovar l'enllumenat dels carrers de Fontcalent, Astúries, Josep Faus, Roderic d'Osona i Illes Canàries, al districte de Quatre Carreres, i Molinell, Doctor Olóriz i Just Ramírez, a la Saïdia. Les noves columnes que s'hi instal·laran porten llums LED i un avançat sistema de telegestió que permet detectar incidències i avaries en temps real.

Actuació

Tal com ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, “es renoven els antics bàculs de carretera, que il·luminen per damunt dels arbres, per unes columnes LED que tenen una major eficiència energètica, més baixes i fetes de polièster reforçat de fibra de vidre, que aguanten agressions com l'orina dels gossos i no es corroeixen”. Notario afirma que s'està treballant en dos sentits: "amb actuacions encaminades a aconseguir la màxima eficàcia energètica, com per exemple el canvi de l'enllumenat, i amb altres iniciatives com per exemple la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en espais públics i edificis municipals”.

Pla d'eficiència energètica 2015

Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla d'eficiència energètica posat en marxa des de l'any 2015, que ha permés reduir el consum energètic de l'Ajuntament de València en més de 8,5 milions d'euros (8.741.820 euros) en els últims sis anys i transformar el 81 % de les instal·lacions d'enllumenat públic de la ciutat amb tecnologia més eficient i respectuosa amb el medi ambient, així com les dels edificis municipals i escoles. Notario ha remarcat que “l'objectiu d'aquest govern és continuar impulsant polítiques d'eficiència energètica amb la transformació a tecnologia sostenible del 100 % del parc d'enllumenat públic i continuar l'aposta per les energies renovables”.