L'antic hospital de campanya de La Fe ja està muntat com una escola a Turquia

Les deu carpes que la Generalitat va donar a Turquia i que, tal com va contar Levante-EMV, conformaven l'hospital de campanya de La Fe durant la pandèmia ja es troben muntades a Turquia, on tindran una segona vida com a escoles provisionals per a les víctimes del terratrémol que va sacsar la zona fa un mes.

"Les deu unitats de refugi ja s'han instal·lat i ajudaran a reprendre l'inici de les classes al col·legi Anadolu Iman, de Yayladağı", ha dit la Conselleria d'Interior en un comunicat aquest dijous. Han sigut els membres de l'ONG d'Algemesí Intervención, Ayuda y Emergencias, coordinats per Moisés Benlloch, els que han muntat les botigues després de volar desmuntades en un avió de càrrega, aterrar a Adana i, més tard, arribar per carretera a Yayladağı. Aquesta localitat de la província de Hatay, una de les més afectades pel sisme, tenia abans de la catàstrofe uns 6.000 habitants. Els xiquets i professors supervivents poden ja reprendre les classes en aquestes carpes de lona. S'hi enviaran quatre mòduls més L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació Internacional, va coordinar l'enviament del material. La conselleria dirigida per Gabriela Bravo ha autoritzat l'enviament de quatre mòduls similars més en els pròxims dies. La Generalitat va recalcar que és important que aquestes infraestructures que "van exercir un paper destacat durant la pandèmia i en el període de vacunació a milers de valencians" tinguen ara una nova utilitat.