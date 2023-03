La marea feminista pren els carrers de València malgrat la divisió política

Les dones es van unir ahir contra el patriarcat i el masclisme malgrat les diferències. Els carrers es van omplir per complet. Fins i tot el més mínim espai de cada avinguda estava inundat de dones majors, menudes, joves i homes que van eixir a reivindicar de manera col·lectiva la igualtat de gènere. Milers de persones que van ballar, van cantar i que van assenyalar tot el que encara queda per aconseguir.

Van cridar contra el masclisme, contra la violència sexual, per la igualtat salarial, de tracte i el respecte. Recordava, en certa manera, a aquella manifestació multitudinària de 2018 que va marcar el reviscolament d'una nova onada, però el context és ben diferent.

La divisió dins d'un moviment que és divers es va plasmar en temes com la Llei trans, la Llei del només sí és sí o la prostitució, i la prova que hi ha diferències es va escenificar en l'organització de dues manifestacions separades. La divisió política es va notar, però no va aconseguir fracturar un moviment potent en la veu de dones de moltes edats, orígens i situacions que es va sentir als carrers.

La primera marxa, organitzada per l'Assemblea Feminista, va partir del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors fins a arribar a la plaça de la Mare de Déu de València. L'organització va estimar una assistència de més de 5.000 persones. Preguntades pel motiu d'organitzar una altra marxa, l'Assemblea va respondre que van eixir «a celebrar que les dones s'organitzen i que tenim un projecte de feminisme antiracista i anticapitalista, és a dir, que ho tenim molt present i volem destacar». Durant la marxa, es va reivindicar un feminisme transinclusiu, que «el treball sexual és treball» i la derogació de la Llei d'estrangeria. «El feminisme serà antiracista o no serà». Poc després, a la Porta de la Mar, començava la segona convocatòria, organitzada per la Coordinadora Feminista, que es va iniciar amb una «tisorada al patriarcat», una acció reivindicativa en la qual diverses dones s'han tallat els cabells per les dones iranianes que estan vivint «una gran revolució feminista» mentre pateixen la repressió «d'un règim que els nega les seues llibertats. No estan soles en la seua lluita, que és també la lluita de la resta de les dones».

Diverses visions en una marxa

Després, va començar una marxa que va aglutinar desenes de milers de persones, potser la més multitudinària des de 2018, en la qual també hi va haver diferents postures. Algunes associacions, com el Front Abolicionista, van llançar càntics demanant la dimissió d'Irene Montero: «Els xiquets i les xiquetes, no es toquen», així com uns altres que deien: «No són clients, són violadors», en relació amb l'abolició de la prostitució.

Amb tot, també hi va haver suports a la ministra, a les persones trans («a les dones trans també les mata el masclisme»), així com batucades, balls al ritme de la cançó personalitzada de Rigoberta Bandini «así bailaba, así así» i el crit de «no és un cas aïllat, és patriarcat». Marta, una de les manifestants de la convocatòria, va assenyalar a aquest periòdic, amb les seues amigues, que «el feminisme és unitat i aquesta vesprada ho estem demostrant. Si estem juntes, som més fortes». Altres assistents van ressaltar que «en el feminisme, hi cabem totes. Aquest és el camí», van dir.

Una cosa en la qual sí que van coincidir ambdues convocatòries, i que mostra, en gran manera, la força d'una marea de dones en lluita, va ser el lema «dona, vida i llibertat», que abanderen les dones iranianes i que van encunyar les dones kurdes. Tres termes que conflueixen en un missatge que es repetia en les pancartes: «La revolució serà feminista o no serà».