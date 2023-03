Repte majúscul a Madrid per a mantindre la fe

L'última derrota contra l'Armani Milà i les tres derrotes consecutives en Eurolliga han complicat el camí taronja cap al Top 8 de la competició, però el València Basket vol continuar apurant les seues opcions de classificació i gran part d'aquestes impliquen guanyar aquesta nit el Reial Madrid al Wizink Center (20.45, DAZN).

Un repte majúscul per als d'Álex Mumbrú contra un equip amb el qual acumulen tres derrotes aquesta temporada i que està en la lluita per acabar primer la fase regular de la competició.

Per a aquest encontre, el base islandés Martin Hermannsson torna a una convocatòria 282 dies després de la seua greu lesió en el genoll esquerre, però és dubte l'ala-pivot Jaime Pradilla a l'espera de conéixer els resultats de les proves mèdiques que li van fer ahir en el muscle esquerre. Si té el vistiplau mèdic, podria viatjar hui mateix des de València per a unir-se a la resta de l'expedició. Sí que són baixes segures Kyle Alexander i els lesionats de llarga duració Sam Van Rossom i Millán Jiménez. El València Basket comença aquesta jornada situat en l'11a posició amb un balanç de 13-14 i obligat a guanyar per a no allunyar-se encara més del Top 8. I tot contra un Reial Madrid que és l'únic equip de la competició que té tres jugadors (Tavares, Musa i Deck) entre els 16 més valorats del torneig. A més, Chus Mateo ja va poder recuperar Edy Tavares i Rudy Fernández en el partit de dimarts i va donar descans a Alberto Abalde i Petr Cornelie, encara que tindrà les absències confirmades de Sergio Llull, Carlos Alocén i Anthony Randolph.

Harper, optimista

Malgrat la dificultat d'aquest encontre, Jared Harper destaca que «és una bona oportunitat intentar recuperar les sensacions que estàvem tenint abans quan vam guanyar diversos partits seguits. Hem tingut unes quantes derrotes dures en els últims partits, però l'última vegada que vam jugar contra ells els va costar molt guanyar-nos i va ser un partit molt dur per a ells. L'única cosa que podem fer és insistir en les coses que hem fet bé en els últims partits i millorar en les coses que hem fet malament per a tindre una oportunitat de guanyar-los a Madrid».

Mumbrú recorda la Copa

El tècnic taronja no oblida els precedents d'aquesta temporada, però recorda que van estar a un pas de guanyar-los en els quarts de final de la Copa. «El Reial Madrid va perdre el dimarts contra Baskonia i segur que volen tornar a trobar la victòria. Serà un partit difícil, hem de veure com ens recuperem físicament després del desgast del partit de dimarts. L'última vegada ens van guanyar en la Copa en l'últim segon i segur que, després de perdre i que nosaltres estiguérem a punt de guanyar-los l'última vegada, aniran amb la lliçó apresa i no serà un partit fàcil. Són un gran equip que té armes en totes les posicions, amb un roster molt llarg, i segurament faran 3 o 4 canvis després del desgast de dimarts. Haurem d'estar bé ofensivament i defensivament, no és el mateix un altre escenari que a sa casa i després de l'últim partit».

Serà la setena ocasió en la qual el València BC visite la pista del Reial Madrid en l'Eurolliga, amb victòria en dues ocasions, incloent-hi l'últim precedent.