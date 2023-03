Botifarra guanya el Premi Enderrock al millor disc de ‘folk’

El cantautor de Xàtiva Pep Gimeno, Botifarra s’ha fet amb el guardó al millor disc en la categoria folk per Ja ve l’aire (Mico Entertainment) en els 25 Premis de la Música Catalana, els Enderrock.

L’artista presentarà el 21 d’abril a Xàtiva el seu últim treball en el marc del festival Música i Lletra, després d’abarrotar el Palau de la Música de València en l’estrena oficial de la publicació.

El grup Oques Grasses ha sigut el gran guanyador dels 25 Premis de la Música Catalana, els Enderrock, en una gala celebrada aquest dijous a Girona en la qual també s’ha reconegut artistes amb recorregut internacional com Rigoberta Bandini o Rosalía, aquesta última absent per raons d’agenda.

L’èxit de la banda Oques Grasses ve del vot popular, mentre que Rosalía es movia en l’apartat de la crítica en un ex aequo amb el trio Marala en la categoria de millor àlbum de l’any: una per Motomami, i la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol, per Jota de morir.