Camps: “El que Álvaro Pérez va fer per a Rajoy era calcat al que feia per a mi”

L’expresident de la Generalitat Francisco Camps va continuar apuntant cap a les altes instàncies del seu partit, en la seua estratègia de defensa, en l’últim judici de la trama valenciana de la Gürtel. En la segona jornada de la seua declaració per a respondre a les preguntes del seu advocat, Pablo Delgado, l’excap del Consell va defensar que les empreses de Francisco Correa i Álvaro Pérez, abans conegut com a El Bigotes, també van treballar per al Partit Popular i els seus màxims dirigents a escala estatal.

“Aquestes empreses [les de Francisco Correa] són les que van fer la campanya electoral del meu partit durant les eleccions de 2003 i les generals de 2004”. També va estendre l’ombra del dubte als comicis autonòmics de 1999, que va guanyar per majoria absoluta Eduardo Zaplana, al qual, en aquesta ocasió, no ha citat. “De la campanya de 1999, en la Sindicatura de Comptes ja apareix Special Events” (una altra de les mercantils de Correa).

El seu primer acte com a candidat, en 2002, va estar organitzat per “Álvaro Pérez i Daniel Mercado”, va admetre. “Mercado el de Púnica?”, li va preguntar dimecres la fiscal anticorrupció. “No sé si el de Púnica o Púnico”, va contestar Camps contrariat. Ahir va tornar a citar Pérez i Mercado per a relatar que “en 2002 apareixen Mercado i Pérez i fan el muntatge de la meua presentació com a candidat. I a partir d’ací van fent els actes. Les empreses treballaven amb normalitat a escala nacional”.

“També per a [Mariano] Rajoy?”, es va interessar el seu advocat, deixant-li la pilota preparada. “Ningú va pensar que estigueren fent cap cosa estranya. Ni ell [en referència a Rajoy], ni jo, ni ningú. En la comissió [d’investigació al Congrés] de corrupció del PP, del meu partit, Álvaro Pérez declara que s’encarregava de la llum, d’il·luminar, de controlar que l’escenari estiguera bé i tot en el seu lloc. I que no era una relació de ‘què passa, Mariano! Com estàs, tio?’ I el que feia per a ell era calcat al que feia per a mi”, va justificar.

Una altra de les qüestions en les quals van aprofundir Camps i el seu advocat per a apuntalar la seua innocència davant de l’acusació de la Fiscalia Anticorrupció dels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració, pels quals s’enfronta a una petició de dos anys i sis mesos de presó, va ser la seua reacció després d’esclatar el cas Gürtel. A partir del 6 de febrer de 2009, va defensar que va “bunqueritzar la Generalitat” respecte a la trama Gürtel. Aquell mateix dia, assegura, “es tanquen les portes del partit a Álvaro Pérez i a l’empresa adjudicatària, que eren un cúmul d’empreses. Vaig creure, en aquell moment, exercir la meua autoritat. A partir d’aleshores, vaig començar a saber-ne la dimensió. Va ser una situació complicada, perversa i estranya. No en sabíem res. Arribaven informacions dures i molt fortes. Com els regals de vestits per 20.000 euros d’un subordinat, [José Luis] Peñas, que volia carregar-se els seus caps”.

També va rebutjar que necessitara els serveis d’Álvaro Pérez per a millorar la seua imatge en 2003. “En la meua primera campanya electoral com a candidat a la Generalitat, jo ja tenia molts anys de rodatge polític. Ja havia sigut número u a les eleccions generals. La meua vida ja estava plagada de mítings, conferències... No era un neòfit. Vaig arribar a presidir el Congrés dels Diputats, com a vicepresident”. Ni tan sols va necessitar sessions de dicció per a preparar un míting. “Soc autodidacta. Aquesta afirmació és una ximpleria bastant important”.

Camps sí que va admetre que va acudir a les noces d’Álvaro Pérez, El Bigotes perquè “va ser un compromís de partit. M’ho va demanar Ricardo Costa. Vaig anar al banquet, vaig dinar amb els representants del meu partit. No té més història. No em vaig introduir en la resta del banquet. No vaig saludar. No vaig anar a la cerimònia. Només vaig anar al banquet (...) Hi vaig anar com a president del PP i vaig ser tractat com a president del Partit Popular”.