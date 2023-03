El capità Gayà torna a bord per a una altra final

Mestalla es prepara aquest dissabte per a portar en sopols el seu equip en una altra “final” de lliga. I ja en van diverses consecutives. En aquesta ocasió serà contra Osasuna i amb el clar objectiu d’encadenar una altra victòria a casa. Seria la segona de Rubén Baraja en dos partits dirigits en el feu valencianista, un assoliment que, sens dubte, enfortiria el vincle afició-plantilla. El tècnic, a més, rep reforços per a la cita. D’alt calibre a més. Gayà i Nico ja estan recuperats completament de les seues respectives lesions i formaran part de la convocatòria.

Tant el capità com el migcampista cedit pel Barça van confirmar, en l’entrenament d’ahir, les bones sensacions que havien oferit durant tota la setmana. Tots dos van saltar a la gespa de Paterna i van completar la sessió amb el grup. Estan al cent per cent per a ajudar l’equip a eixir d’aquesta situació crítica que ha arrossegat el València als llocs rojos de la classificació.

Gayà ha complit els terminis previstos. El lateral de Pedreguer va caure lesionat el passat 20 de febrer contra el Getafe. Va patir un esquinç lligamentós al turmell dret que el va obligar a perdre’s els partits contra la Reial Societat i el FC Barcelona. Gayà ha treballat quasi sense descans per a no patir cap retard imprevist en el procés de recuperació. L’han mogut dos motius: el primer i principal, ajudar l’equip a sumar els tres punts i eixir dels llocs de descens. El seu retorn es va tornar més important encara després de la lesió que va patir Lato i que el deixarà en el dic sec diverses setmanes. El segon, competir abans que el nou seleccionador nacional, Luis de la Fuente, oferisca la seua primera llista (17 de març) i arribar a la setmana decisiva amb opcions reals.

Cavani, quasi descartat

Des de l’inici de la setmana també hi havia la possibilitat que Cavani reapareguera aquest dissabte contra l’equip rojillo, però, a mesura que avança la setmana, això sembla més complicat. L’uruguaià no va saltar a la gespa de Paterna ahir amb la resta dels seus companys, com ha ocorregut tota la setmana. En les últimes sessions va eixir a treballar més tard, encara que sempre en solitari. A falta de només un entrenament per al partit, està pràcticament descartat. Tampoc van entrenar Jaume, Paulista, Lato ni Marcos André. Tots ells seran baixa contra Osasuna.