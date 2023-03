Ford anuncia un ERO per a acomiadar 1.140 persones a Almussafes

Colp crític per a la plantilla de Ford Almussafes. La multinacional ha anunciat, aquest matí, als representants dels treballadors que l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que vol aplicar en la planta, en el camí a un futur elèctric que necessitarà menys mà d’obra per a fabricar vehicles, afectarà 1.144 empleats, segons va indicar la companyia en un comunicat i han confirmat tant UGT-Ford, sindicat majoritari a la fàbrica, com STM-Intersindical. En l’actualitat, la plantilla de la factoria d’Almussafes equival a uns 5.750 treballadors, per la qual cosa aquests 1.140 empleats equivaldria a quasi una de cada cinc ocupacions (un 19,8 %).

Segons va destacar la multinacional, el motiu d’això és, principalment, el “ja anunciat cessament de la producció de S-Max i Galaxy” a partir aquest abril. Tots dos models van representar l’any passat en conjunt un 6% de la càrrega de treball de la factoria valenciana, que va tancar l’any amb 245.000 unitats fabricades, la majoria del Ford Kuga, l’únic que resistirà fins a l’arribada dels elèctrics purs, previstos per a 2026. Negociació dura Després de conéixer-se la notícia, des d’UGT han assenyalat que es tracta “d’un volum d’ocupacions més que considerable, la qual cosa dificulta arribar a un acord que garantisca la voluntarietat del 100 % de les baixes per mitjà de plans d’acompanyament cap a la jubilació i baixes incentivades”. Per això, han assenyalat que s’inicia “una negociació més que complicada”. En concret, el termini de diàleg serà de 30 dies des de hui, amb una pròxima reunió entre empresa i sindicats que s’ha establit per a dijous que ve, 16 de març. És la mateixa línia que va defensar el seu líder en la planta i president del Comité d’Empresa, Carlos Faubel, en una entrevista amb aquest diari fa dues setmanes, quan va assegurar que l’ERO “seria nombrós” i amb una “negociació complexa”. En aquell moment, Faubel va especificar que la seua intenció era “mantindre el màxim nombre d’ocupacions possibles” i que “les eixides que hàgem d’afrontar siguen totes amb caràcter voluntari, que cap siga traumàtica”, un camí complicat amb l’anunci d’aquest matí. Per la seua banda, des de STM-Intersindical s’ha assegurat que els acomiadaments representen una “dada dramàtica” i que la seua intenció és “arribar a un acord perquè la gent es presente voluntària” en les eixides. Plans concordes Ford, d’altra banda, ha assenyalat en el seu text informatiu de l’ERO que “treballarà constructivament amb els sindicats per a reduir l’impacte d’aquesta situació en els empleats, les seues famílies i la comunitat local”. En aquest sentit, UGT ha reclamat, en un altre comunicat, pactar “uns plans concordes a aquesta situació tan delicada”, sense pretendre “abaratir les condicions dels plans anteriors”, per ser l’expedient tan nombrós. En aquest sentit, ha reclamat a l’empresa que pose “els recursos necessaris, sense escatimar en el cost” per a trobar-hi una solució, a la qual s’ha de sumar també “parlar de quan i com es duen a terme les inversions” lligades a l’acord d’electrificació.