La Generalitat designa Javier de Lucas i Fernanda Lapresta per al Consell Jurídic

El Ple del Consell també ha aprovat, aquest matí, els dos noms que corresponen a l’executiu en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), pendent de renovació des del mes d’octubre passat, que es va embossar a les Corts. A l’espera que el garbull parlamentari es resolga, els partits de Govern fan un pas avant i han designat els dos representants que pertoquen a la Generalitat segons la llei actual. D’una banda, s’hi incorpora Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret. Per la seua banda, Compromís designa l’advocada i membre de l’executiva de la coalició a València Fernanda Lapresta.

De Lucas ha sigut senador designat pel PSPV durant els últims quatre anys, però ja havia manifestat la seua voluntat de no continuar-hi una legislatura més. El professor de la Universitat de València és fundador de l’Institut de Drets Humans i un referent a Espanya en aquests assumptes.

La decisió del Consell de designar els seus representants abans d’acabar la legislatura pot indicar que la solució a la resta de llocs estaria encarrilada. També es pot interpretar com una manera de forçar aquest desbloqueig. Els quatre càrrecs restants en el Jurídic correspondrien a PP, Ciutadans, Unides Podem i PSPV (un per cada partit). El conflicte en els últims mesos ha estat per un dels llocs del Botànic en el torn parlamentari, que el PP considera que havia de ser “de consens”, cosa que els socialistes rebutgen per complet.

Amb les designacions d’aquest matí, la lògica indica que el PSPV nomenarà, pel contingent de Corts, Margarita Soler, l’actual presidenta de la institució i amb la qual compta per a continuar en el càrrec. Unides Podem ja va anunciar que el seu lloc pretenia que fora per a l’exlíder de la formació Antonio Montiel.