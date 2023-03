Illueca i Mas demanen intervindre els preus dels aliments més enllà del bo consum

Que no ocórrega igual que amb els 20 cèntims per a la gasolina. És l’avís que ha llançat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, sobre la proposta, que ha qualificat d’“embrionària”, de Ximo Puig sobre un bo consum que va anunciar dijous per a ajudar en la cistella de la compra a les famílies més vulnerables. “Cal tindre en compte que no ens passe el mateix que amb altres propostes”, ha dit Mas, en referència al fet que la mesura no s’acabe notant finalment en les butxaques dels consumidors, sinó que acabe beneficiant només les empreses, en aquest cas, els grans supermercats.

Mas i el vicepresident segon de la Generalitat, Héctor Illueca, que ha intervingut en la roda de premsa posterior al Ple del Consell per a presentar la Llei de barris, han posat distància amb la mesura anunciada pel president i han assenyalat cap al Govern d’Espanya amb un altre plantejament: intervindre els preus dels aliments. “Entenem que faria falta una regulació estatal dels preus de l’alimentació”, ha assenyalat Mas. “Cal intervindre els preus dels aliments, el Govern d’Espanya ha d’actuar-hi i la Generalitat ho haurà d’exigir”, ha afegit Illueca. Els dos vicepresidents de l’executiu autonòmic han coincidit que la proposta llançada per Puig, que va dir dijous que ja tenia un acord amb els supermercats, “s’haurà d’estudiar”, en els diferents departaments, “quan ens arribe”. Entre aquestes preocupacions hi ha evitar que hi haja “estigmatització”, ha dit Mas, o un dels problemes que va posar damunt de la taula dijous la consellera d’Agricultura, Isaura Navarro, sobre que no es pague als productors per davall del preu de cost. “Anirem parlant”, ha insistit Mas, que ha admés que la proposta li sona “bé”, perquè “ajuda les famílies a arribar a final de mes, com ha fet aquest Consell sempre”. No obstant això, ha remarcat que el que ha anunciat Puig és “una voluntat de regulació” i el que es tracta ara és de veure “com aterrar-la” perquè acabe beneficiant els usuaris.