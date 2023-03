Les Falles de Benetússer també són per a autistes

Els petards, les bandes de música, la nombrosa gent al carrer que fan de les Falles una festa popular són un calvari per a molts xiquets i xiquetes que pateixen alguna neurodiversitat, siga autisme o una altra classe de diagnòstic que els fa hipersensibles al soroll. Una condició que els impedeix gaudir dels monuments que es planten en la seua localitat. Una cosa que la Falla Plaça Lepant de Benetússer està disposada a canviar.

La presència d’un faller amb autisme ja va fer en aquesta comissió, l’any passat, usar pictogrames per a l’explicació del monument amb la condició que foren comprensibles per a persones amb aquesta malaltia i altres patologies neuronals. Però, enguany, el casal ha volgut fer un pas més, i, no només tornarà a usar pictogrames, que s’instal·laran en un tòtem al costat del monument, sinó que ha proposat el dia silenciós, iniciativa que ha acollit l’Ajuntament de Benetússer per a fer-la extensible a tot el poble.

Així, el dia 17 de març, s’ha proposat, de 14 a 17 hores, el dia silenciós, amb el compromís de totes les comissions de garantir que, durant aquesta franja horària, no es tiraran petards, ni s’aglomerarà gent entorn dels monuments, per a facilitar que les famílies que integren l’associació Incluversa, amb persones amb neurodiversitat, puguen visitar sense por les falles.

“Tenim en la nostra comissió un xiquet amb autisme. Ja l’any passat volíem que se sentira involucrat i, per això, vam posar pictogrames tant al carrer adornat com en el monument, i, arran de conéixer les famílies de l’associació, hem volgut fer un pas més proposant el dia silenciós”, explica el president de la Falla Lepant, Víctor de Lis.

Nova associació, Incluversa

Per a la visita silenciosa als monuments, s’ha comptat amb la participació de les famílies que integren una nova associació. Es diu Incluversa, i, encara que de moment només integra unes 20 famílies amb persones amb diversitat neurofuncional, totes de Benetússer, té vocació comarcal. De fet, l’associació Mirada Blava de Catarroja també ha sigut convidada a la visita del 17.

“Aquesta associació, que hem registrat recentment, es va formar després de posar-nos en contacte diverses famílies amb xiquets amb autisme o altres patologies i vam posar en comú els nostres problemes en l’escolarització, sobretot en la falta de suport. Jo tinc dos xiquets amb TEA, la xicoteta d’un grau més alt, i necessita una educadora. Presentàrem una instància a l’Ajuntament, es va portar a ple i aconseguírem tindre-la”, explica una de les integrants.

Arran d’això, l’Ajuntament de Benetússer s’hi va involucrar, va fomentar la unió d’aquestes famílies en una associació i els va posar en contacte amb la fundació JIMB. “Ens ha ajudat moltíssim, sobretot a informar-nos d’eines que desconeixíem i a les quals podem accedir per a afavorir la inclusió dels nostres fills”, assenyala Esther, d’Incluversa.

Des de l’associació també celebren la iniciativa de la Falla Plaça Lepant. “Hi ha xiquets que són hiposensibles i no passa res, però d’altres són hipersensibles i, simplement en veure molta gent al carrer i el soroll, no entenen què passa. Si, a més, usen pictogrames per a explicar el monument, això afavoreix encara més la inclusió dels nostres fills en la festa”, conclou.