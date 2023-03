La Malva guanya el premi a la promoció del valencià en les Falles d’Alzira

La sisena edició dels Premis a l’Ús del Valencià en les Falles d’Alzira ja té vencedora. La comissió Plaça Malva ha obtingut el guardó, i s’atorgaran quatre segons premis: Camí Nou, de secció especial; Pintor Andreu, de primera; l’Alquenència, de tercera, i Pere Esplugues, de quarta.

El jurat tenia en compte la correcció lingüística i quantitat dels textos, la qualitat d’aquests, així com l’ús de l’enginy i la sàtira i la coherència en el contingut. Després de conéixer el material presentat per 22 falles, s’ha decidit lliurar el primer premi, dotat amb 1.000 euros, a la Falla Plaça Malva; i els quatre segons premis rebran 500 euros cadascun. A més, les cinc comissions obtindran una banderola acreditativa per a col·locar-la al costat del monument.

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha comunicat prèviament el veredicte als presidents de cadascuna de les falles. “Felicite les comissions premiades en aquests premis i vull agrair a les comissions que s’hi han presentat el seu treball per fomentar l’ús del valencià, d’una manera molt nostra, amb un to satíric i divertit. Des del Serval continuem apostant per promoure el valencià en l’àmbit de les Falles, un sector essencial a la nostra ciutat, atesa la gran implantació de la festa a Alzira”, ha comentat sobre aquest tema.