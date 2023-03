Agredeixen una zeladora en el centre de salut del Clot de Paterna

Una zeladora del centre de salut del Clot va ser agredida pel familiar d'una pacient. Els fets van ocórrer aquest divendres passat, al voltant de les 21 hores, quan la zeladora es disposava a traslladar en llitera la pacient que havia acudit a urgències, quan una familiar es va colar i li va pegar una punyada a l'esquena, mentre cridava "te la tinc jurada", molesta després del temps d'espera patit i en concret amb aquesta zeladora. Pel que sembla aquesta agressora ja havia increpat en més d'una vegada membres del personal sanitari.

Per sort, el vigilant de seguretat amb el qual compta el centre de salut des de l'1 de gener, va poder intervindre, interceptar l'agressora i telefonar a la Policia Local, que va acudir al centre de salut. La zeladora, acompanyada pel coordinador, ha interposat una denúncia policial pels fets comesos.

El personal sanitari està molt afectat pel tracte rebut per la seua companya, que fa més de 30 anys que treballa al centre de salut del Clot de Sant Joan. "Està molt afectada, no ha pogut vindre ni a la protesta, cada vegada que recorda el moment ho passa molt malament", expliquen les seues companyes, que s'han concentrat a les 12 hores a les portes del centre de salut del Clot de Sant Joan en protesta per l'agressió.

És la segona agressió que es pateix en el centre d'atenció primària del Clot en només quatre mesos. El16 de novembre va ser una metgessa del centre de salut del Clot de Paterna la que de nou va ser agredida per l'acompanyant d'un pacient, que li va pegar, li va estirar el cabell i la va colpejar amb un garrot. Encara que es consideren fets aïllats, ja que no són habituals en aquest centre, preocupa el personal. "Tant en aquella ocasió com ara són persones que sempre creen problemes, no s'arriba a les mans, però insulten contínuament".

El personal, majoritàriament femení, assegura que no saben com acabar amb això, "encara que, si deixàrem de vindre 15 dies, s'adonarien de la falta que fem i potser així canvien la seua manera d'actuar", comenten.

El CSIF demana una campanya de conscienciació sobre el tracte als sanitaris. El sindicat CSIF ha demanat per escrit a la direcció del Departament de Salut Arnau de Vilanova-Llíria “mesures immediates i urgents” després de l'agressió física i verbal patida per una zeladora en el centre de salut situat en la plaça del Clot de Sant Joan, a Paterna, en aquest departament. La central sindical ha participat en la concentració de repulsa contra el que ha succeït i de suport al col·lectiu de treballadores. El sindicat mostra “la nostra més gran repulsa a aquests fets i el nostre suport total a aquesta companya i al conjunt de professionals de la sanitat”, demana immediatament “que es pose en marxa una campanya de conscienciació i respecte, dirigida a l'usuari, en relació al tracte cap als professionals de la sanitat valenciana”. CSIF insisteix que “ja hi ha prou d'agressions” i sol·licita “més sensibilitat per part de la Conselleria”. El sindicat ha posat els seus serveis jurídics a la disposició de la zeladora, afiliada a CSIF. La central sindical considera imprescindible que, amb caràcter immediat, es duga a terme aquesta campanya de conscienciació i que, a més, s'aplique una avaluació de llocs de treball en el centre de salut del Clot per a previndre riscos laborals, principalment dirigida a evitar més agressions com la que s'ha produït.

Aquella protesta de novembre motivada per l'agressió a una metgessa, va servir perquè el centre aconseguira obtindre vigilància diària, com ja tenen altres centres com el de la Coma . En concret, des de l'1 de gener, aquest centre d'atenció continuada 24 hores disposa d'un vigilant de 15 a 22 hores entre setmana i de 8 a 22 hores els caps de setmana. "Faria falta que hi estiguera de nit, ja que tenim urgències i ací el degoteig de pacients és constant". "Tampoc estaria mal que posaren càmeres de vídeovigilància en tots els corredors, ara només hi ha en urgències", apunta una altra infermera.

Des de la Conselleria de Sanitat condemnen els fets i posen a la disposició del centre el Pla d'agressions, "i també donem tot el nostre suport a l'agredida en la seua denúncia".

L'Ajuntament de Paterna se suma a la protesta

L'Ajuntament de Paterna també s'ha sumat a la protesta en suport a la zeladora per mitjà del seu regidor de Protecció a les persones, Julio Fernández. "La nostra màxima repulsa per aquests fets que esperem que es puguen evitar. No crec que siga qüestió de falta de personal el que provoque que la gent s'altere en la sala d'espera, ara obrirem el centre de Santa Rita amb dos professionals més a part del que hi havia i les cartilles estan cobertes, encara que tot és millorable. Jo crec que la gent es posa nerviosa en un moment en el qual hauria de ser el contrari, quan el personal sanitari fa tot el que pot per a atendre i curar els pacients", explica l'edil.