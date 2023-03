Justin Kluivert il·lumina el camí del gol

El València CF ha fet un pas cap avant a escala competitiva amb Rubén Baraja, especialment en defensa, parcel·la en la qual cada vegada concedeix menys i en la qual és molt complicat fer-li ocasions. L'atac li estava costant més, també fruit dels ajustos per a ser més sòlids arrere, i, de fet, els nombres ofensius llançaven una sequera important de gols a favor, ja que cap futbolista de l'equip marcava des que ho va fer Samu Castillejo a l'Athletic Club. Contra la Reial Societat el punt va ser en pròpia porta, i davant del CA Osasuna hi havia molta expectació per a veure l'equip en el context d'haver de buscar la porteria contrària i generar ocasions de perill. El gran pas al capdavant per a aconseguir-ho el va fer un Justin Kluivert que va ser un filó tot el partit i va trobar el premi en la segona part amb una definició de molts quirats.

El neerlandés tornava a l'onze després de no jugar ni un sol minut en l'anterior victòria a casa i després d'eixir de manera testimonial al Camp Nou. Era la seua oportunitat per a reivindicar-se i la va agarrar per les solapes. Kluivert va ser pràcticament l'únic focus de perill en tota la primera meitat. Partint des de la banda esquerra, el 9 del València la va demanar, va encarar i va atacar constantment l'esquena de Jon Moncayola, al qual va superar de manera constant en carrera i en l'u contra u, evidenciant la seua desnaturalitzada manera de defensar com a lateral dret i aprofitant-ho al màxim.

En la segona meitat, l'equip va posar una marxa més i Kluivert va continuar sent la gran amenaça dels homes de Baraja. Tot i que el físic ja començava a pesar i els bessons a pujar, l'atacant neerlandés va continuar sent l'home més perillós i quan va rebre la pilota de Samuel Lino al centre de l'àrea, ho va tindre clar: superfície interior del peu i col·locació lluny de l'abast de Sergio Herrera amb summa finor. Definició a l'abast de pocs jugadors i que va il·luminar el camí cap al gol, un fet que està costant molt al conjunt de Mestalla.

El gol va encendre el valencianisme, que va fer retronar els fonaments de l'estadi de l'alegria desbordada per la importància del punt aconseguit i va fer reaccionar l'autor del punt amb un «Mira Mestalla, que bonic» en veure la resposta de la gent. Després del punt queda també una actuació que convida a l'optimisme amb el paper que puga exercir Kluivert en l'últim tram de temporada. El 9 del València va estar per damunt de qualsevol bloqueig o entumiment de les cames: va fer sis regatejos, dels quals quatre li van eixir bé, aportant frescor i exaltació. Sense la pilota també va treballar molt: va estar en 13 duels, dels quals se n'emportà 9, recuperant la possessió de la pilota i generant avantatges per a l'equip.

Assistència de Lino

Aquesta vegada va ser Samu Lino qui es va quedar sense eixir a l'inici, dins de les rotacions de Baraja per al joc exterior. El seu nivell no estava sent el millor en els últims mesos, allunyat del jugador que va meravellar a l'inici de la temporada. Aquesta vegada l'entrenador va preferir deixar-lo en la banqueta i recuperar-lo mitjançant el seu ús com a revulsiu, i la veritat és que va respondre bé amb aquesta punta de velocitat extra respecte dels seus rivals, més cansats pel desgast de l'encontre. El brasiler va signar una gran assistència després de superar Aridane fora de l'àrea i trobar Kluivert en el segon pal. Ara Baraja haurà de triar si el continua usant com a agitador o com a titular.