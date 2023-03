L’ERO de Ford Almussafes afectarà especialment les operacions de vehicles, i menys les de motors

L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) oficialitzat divendres passat a Ford Almussafes i que afectarà fins a 1.144 treballadors, colpejarà principalment les operacions de vehicles, l'àrea més nombrosa a escala laboral de tota la factoria. Segons ha pogut saber aquest diari per mitjà de fonts sindicals, els acomiadaments anunciats per la companyia afectarien, segons les estimacions, al voltant de 960 persones en una secció composta hui per uns 4.700 treballadors. És a dir, que n'afectaria un de cada cinc.

L'ampli volum afectat va en línia amb els motius oferits, divendres, per la multinacional per a dur a terme els acomiadaments. En aquests assegurava que la principal causa per a la retallada, cap a l'electrificació d'una fàbrica que es consumarà en 2026, té a veure amb la desaparició a partir de finals d'aquest mes de març de dos dels quatre models que hui encara resisteixen en les línies de fabricació de la planta, l'S-Max i el Galaxy.

Encara que els dos en el seu conjunt van representar un 6 % de les unitats totals fabricades l'any passat a Almussafes, des de la firma de l'oval insistien a aquest diari que aquests models "tenen molta càrrega de treball" i que això era factor "principal" per a fer un reajustament laboral tan alt.

Amb aquest fort impacte en vehicles, la derivada és que en les operacions de motors el colp seria menor. D'unes 1.100 persones que hui fabriquen unitats de potència en la factoria valenciana, l'ERO n'afectaria 140. O cosa que és el mateix, al voltant del 12 % de la plantilla total d'aquesta àrea. Cal no oblidar que els motors made in Almussafes (com els Ecoboost 2.0 i 2.3) majoritàriament s'exporten rumb al mercat nord-americà, on la transició cap a models elèctrics sembla que serà molt més lenta i que, per tant, continua requerint aquestes unitats per a impulsar els seus utilitaris i camionetes.

Puig espera "diàleg"

Més enllà de xifres, el president de la Generalitat, Ximo Puig, aquest matí ha destacat sobre el tema que és "conscient de les dificultats" d'una indústria de l'automòbil que camina cap a l'electrificació, però que la seua intenció és que les eixides en la factoria es facen "per mitjà del diàleg" per a aconseguir "una bona solució". Això sí, ha recordat, com ja va fer la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, que "sempre hi ha una relació entre les ajudes i la inversió en capital humà", en referència a l'esperat acolliment de la marca al PERTE del vehicle elèctric.