Les falles del ‘desarrollismo’ compleixen 50 anys.

Un dels esdeveniments que acompanya sempre la vida de les comissions són els seus aniversaris. És tot un ritual que inclou gales d'aniversari, llibres commemoratius, retrobament de falleres majors –amb desfilada en l'Ofrena inclosa– i, en definitiva, un moment, encara que siga puntual, de recuperar sensacions, homenatjar pioners i reivindicar la història pròpia.

Els aniversaris solen ser les xifres habituals de 25, 50, 75, 100 o fins i tot més. Des de fa un temps, també s'utilitzen altres xifres redones, com el cas d'enguany, en què el Pilar festeja 70 anys, Daroca-Pare Viñas, 60 i la Plaça de Sant Joan, 40.

Però si un aniversari es repeteix de manera habitual actualment, és el cinquantenari. Entre els últims deu anys i en els pròxims deu, més de la meitat del cens han organitzat o organitzaran festejos pels 50 anys. Quasi dos-cents dels actuals col·lectius fallers es van formar entre 1964 i 1984.

L'explicació a aquesta cascada d'aniversaris resulta explicable si pensem en l'interval que ja hem assenyalat: és el període de temps en el qual la ciutat es va obrir al gran desenvolupament urbà. La ciutat veurà créixer, a una velocitat desbocada, una gran quantitat de barris residencials en zones externes al centre, que ocupen parcel·les d'horta i de qualsevol cosa que hi haja. Sorgiran quasi en temps rècord nous barris. Com, a més, la configuració de les finques convida a la interrelació entre veïns, una vegada traçat, urbanitzat i ocupat el nou barri, ràpidament sorgeix una comissió de falla. No importa que bona part dels veïns que passen a ocupar aquestes cases siguen migrants. Les Falles es constituiran i ara arriben al cinquantenari.

És un període en el qual la festa passa, a l'abric de la bonança econòmica, de la precarietat a la consolidació. No de la festa, sinó de l'estructura. Aquestes falles que ara compleixen 50 anys amb comissions que passen a ser plenament estables. Desapareix el concepte de precarietat de les dècades anteriors, on la llista de comissions que naixen i desapareixen és enorme.

Només dues ja no estan

Ens pot servir la dada dels actuals cinquantenaris. Quan van nàixer aquestes comissions, en 1973, es van plantar 239 falles.

D'aquestes, tan sols han desaparegut dos: Sueca-Dénia i Carlos Boil-Motilla del Palancar, a part de les dues que es van fusionar l'any 2000: Na Rovella-Ángeles Maldonado i Llanterna-En Gil.

Preocupades per la continuïtat

Què vol dir això? Que, per a aleshores, les Falles eren ja unes estructures sòlides, preocupades per la seua continuïtat. Desapareixen les comissions efímeres, sense grans vinculacions. És una comissió nova.

Tal com ja va estudiar Gil Manuel Hernández per a Historia de les Fallas de Levante-EMV, «com a resultat de la modernització de la vida i la mateixa evolució de les Falles, la comissió fallera va consolidar el seu caràcter associatiu (...) Es va assistir a un creixement del nombre de fallers, especialment de famílies senceres, així com del volum del pressupost». I un detall crucial: «a la decadència de la falla de barri tradicional, les falles es van adaptar a les circumstàncies mitjançant l'adopció d'un casal estable, que prompte es va convertir en la cèl·lula social més activa del barri».

Fent un repàs als barris en els quals s'han constituït aquestes comissions que ara són cinquantenàries, que acaben de ser-ho o que ho seran en breu, salta a la vista que és un fenomen perifèric, de barris en construcció. A part de la incorporació de pobles com Burjassot i Mislata a la dinàmica fallera. Camins al Grau, l'Olivereta, Quatre Carreres, Rascanya, Campanar, etc., són territoris que guanyen el terreny a l'horta.

Ens serveix d'exemple Camins al Grau. El que, fins a aquest moment, és poc més que l'eix troncal de l'Avinguda del Port, comença a satisfer-se de nous barris: Albors, Aiora, Cami Fondo, Creu del Grau, etc., sorgeixen com a quadrícules en un procés imparable. I en aquest període de temps apareixen Doctor Manuel Candela-Avinguda del Port, Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, Ferros-Juan Bautista Perales, Fuencaliente-Lebón, Illes Canàries-Dama d'Elx, Illes Canàries-Trafalgar, Indústria-Sants Just i Pastor, Lo Rat Penat, Mestre Valls-Marí Albesa, Ramiro de Maeztu-Lleons, Ramiro de Maeztu-Humanista Furió i Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno.

La meitat del cens

A Ciutat Vella també són casos excepcionals, com la Plaça de Mossén Milà, que té el seu cinquantenari en 2025 o la falla Telefònica que, precisament, està de cinquantenari en aquest exercici. Ací predominen les que tenen més edat, incloent-hi les centenàries.

Segons les dades oficials que passava la Junta Central Fallera –veracitat escrupolosa apart–, s'assenyala que, fa ara 50 anys, el nombre de fallers censats era de 41.222. Menys de la meitat que en l'actualitat.

És a partir de 1986 quan la creació de noves comissions pateix una aturada brusca, que fins i tot ens deixa sense falles noves fins a 1990. A partir d'aleshores, i excepte casos excepcionals, la seua constitució passarà a ser un fet puntual, amb anys en blanc o molt poques cada any.

D'ací a pocs anys, el que començarà és una nova sèrie interminable d'aniversaris: els 75. Enguany, per exemple, és el torn de l'Avinguda de l'Oest.