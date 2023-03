Llauradors, regants i Tribunal de les Aigües al·leguen contra el Pla d’ordenació de l’Albufera

Associacions d'agricultors, regants i fins i tot el Tribunal de les Aigües han presentat de manera conjunta al·legacions a l'esborrany del Pla d'ordenació de recursos de l'Albufera, redactat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició Ecològica i Emergència Climàtica. La reclamació compartida demana que es compatibilitze el valor ambiental de l'enclavament amb la demanda d'aigua i les activitats agràries.

Els signants es mostren en contra de les modificacions que recull el document "per les limitacions que suposa per a la producció agrària, tant amb el que es refereix al cultiu de l'arròs com a la modernització de regadius". Davant d'aquesta "imposició de més limitacions a les que hi ha actualment considerem que ha de preveure's, per mitjà d'una memòria econòmica, actualment inexistent, les corresponents partides econòmiques per a indemnitzar els afectats, així com per al manteniment del parc natural".

Tant AVA com la Unió de Llauradors i Ramaders, juntament amb els regants, coincideixen en l'elaboració d'un "estudi previ amb una anàlisi de les repercussions econòmiques que comportarien aquestes limitacions". Incideixen en què es troben "en un escenari en el qual el productor primari s'empobreix dia a dia contemplant amb impotència com creixen les seues restriccions i obligacions mentre s'importen productes de tercers països la producció dels quals no ha experimentat restricció ni cap control". A més, sol·liciten una reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a traslladar-li "la preocupació i el malestar que ha generat l'esborrany".

El sector agrari insisteix en l'"excessiu caire ecologista" del pla, que al seu parer "se centra més en aspectes filosòfics i no en la realitat del Parc Natural de l'Albufera". Demanen també un PORN que supose "un marc de normes general més flexible i que les especialitats estiguen regulades en normativa de desenvolupament", remarquen. Des del primer moment, la nova planificació va suscitar una important oposició en entendre que s'excedien competències.

Vint-i-cinc associacions

En l'escrit han participat la Séquia Real del Xúquer, FECOREVA, C.G.O.Canal Xúquer-Túria, JC Usuaris del Riu Túria, Sindicats de Regs de Sueca, AVA-Asaja, la Unió de Llaurador i Ramaders, el Tribunal de les Aigües de València, Séquia de Quart, Séquia de Mislata, Séquia de Xirivella, Séquia de Benager i Faitanar, Séquia de Favara, Séquia de Tormos, Séquia de Mestalla, Séquia de Robella, Séquia de Rascanya, C.R. Canal de Reg del Túria, C.G. Usuaris del Canal Principal Camp de Túria, Reial Séquia de Moncada, Sindicat de Regs de Cullera, Reial Séquia Escalona, Reial Séquia Carcaixent, Séquia M. de la Distingida Vila i Honor de Corbera i la Junta de Desguàs de l’Albufera.