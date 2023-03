Mislata reparteix 580 bons per al metro perquè les persones majors viatgen gratis

L'Ajuntament de Mislata ha repartit enguany un total de 580 bonometros amb els quals les persones majors i les persones amb mobilitat reduïda podran viatjar gratis durant tot l'any, sense límits de viatges, per les zones A i B de la xarxa de Metrovalencia. Les ajudes al transport són una prestació social entregada i finançada íntegrament per l'ajuntament.

L'acte de lliurament dels bons de transport s'ha celebrat aquest matí al Centre Sociocultural La Fàbrica, on estaven citats el primer centenar de nous usuaris. L'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha fet el lliurament de les targetes junt amb la vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, i altres membres de l'equip de govern.

Per a l'alcalde, “aquestes ajudes són un compromís amb les persones jubilades i pensionistes de Mislata, perquè entenem que l'escassetat de recursos no pot suposar-los un aïllament social”. Per part seua, el regidor de Benestar Social ha afirmat que “l'ajuntament ha fet un desemborsament superior perquè aquesta ajuda arribe a més persones, ja que sabem que els pensionistes han sigut el col·lectiu més castigat per la pujada de la inflació”.

A més, enguany l'Ajuntament de Mislata ha signat un conveni de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que permet aplicar descomptes en les tarifes de Metrovalencia a les persones majors pensionistes i les persones amb mobilitat reduïda. L'acord, que permet afavorir les opcions de mobilitat als col·lectius en qüestió, té un període inicial de quatre anys, així com possibles pròrrogues.