Montesa adequarà els espais subterranis del castell per a fer-los visitables

Es Castell de Montesa és l'element patrimonial i històric més rellevant del municipi i el seu principal atractiu turístic, i l'ajuntament vol valorar i potenciar encara més la fortalesa, declarada Monument Historicoartístic en 1926 i Bé d'Interés Cultural, un castell vinculat a l'Orde de Montesa (un orde religiós i militar), del qual va ser seu des del segle XIV. El castell ha sigut objecte de diverses actuacions de rehabilitació, majoritàriament en les zones exteriors com el claustre, la sagristia o la Sala Capitular. Ara, l'ajuntament vol adequar i consolidar els espais menys visibles, les zones subterrànies de la fortalesa, amb l'objectiu de fer-les visitables, de manera que s'hi puga circular a partir d'un recorregut per les galeries, passadissos i antigues masmorres que conformen el subsol de la fortalesa.

El projecte, amb un pressupost estimat d'uns 125.000 euros, preveu l'adequació dels espais subterranis del castell, amb eixida a través de la poterna, la porta que dona accés al fossat. Una actuació que permetrà els visitants acostar-se als diferents subespais de la històrica fortificació i conéixer les construccions primigènies que van conformar el castell, les estructures inferiors dels elements exteriors, per mitjà de les rampes, escalons i escales que els unien. L'actuació permetrà, segons destaca l'arquitecte i tècnic redactor del projecte previst, Salvador Vila Ferrer, “visualitzar i diferenciar cadascun dels trams i espais subterranis amb les seues característiques estructurals i formals que els identifiquen” i, fins i tot, “les empremtes de les bigues dels forjats intermedis i les escales de fusta que els unien”. La intervenció, amb un termini d'execució d'uns quatre mesos des de l'adjudicació de l'obra, valorarà el conjunt arquitectònic “d'una indubtable categoria per la seua tipologia, molt escassa en la castellologia valenciana”, remarca.

El castell ha sigut objecte de diverses intervencions des de 1989, encara que els espais subterranis havien quedat al marge d'aquestes actuacions. En 2017 l'ajuntament va fer una primera intervenció en les dependències subterrànies, una obra que va seguir en 2018, encara que es van centrar en consolidar i apuntalar les estructures més que a definir un recorregut per uns espais amb grans desnivells, que precisen d'una intervenció més important, que s'executarà ara per a fer accessibles i visitables, a partir d'un recorregut interior, tots els espais subterranis.

Per a això, en el subsol s'han identificat set trams, en els quals es duran a terme treballs de desenrunament i seguiment arqueològic, i es recuperaran escales de pedra i s'alliberarà de terra els murs laterals; es duran a terme tractaments superficials exteriors per a garantir la resistència del terreny actual sobre el conjunt subterrani; i es consolidaran els murs de maçoneria i cadirat. L'obra també preveu la reintegració de voltes armades revestides; així com la reintegració de forjats de fusta i les escales de fusta, per a circular entre alguns dels habitacles i salvar els desnivells que hi ha entre alguns sectors de les dependències subterrànies. Un altre dels treballs previstos és la restauració i l'acabament d'escalons de pedra i excavats en la roca, en zones com la pujada a la poterna, on, segons detalla el projecte, en l'escala exterior de pedra de pujada a aquesta entrada (o eixida) al fossat, es restauraran les seues petjades i contrapetges tant de cadirat com de maçoneria que presenta i es completarà amb el mateix material per a la seguretat del seu recorregut.

El projecte també intervindrà en els paviments, que s'adequaran i consolidaran. A més, es col·locaran portes de reixeria, fusteries i altres elements per a garantir la seguretat, ventilació i entrada de llum natural. S'instal·larà una xarxa d'enllumenat d'emergència i senyalització i una xarxa d'il·luminació interior per a facilitar el recorregut als visitants i que puguen també contemplar les estades, els espais i els elements construïts originals que conformen el conjunt edificat.

“Amb les pròximes inversions es guanyarà en l'atractiu del monument”

L'alcalde, José Barberà, destaca la important espenta econòmica, amb més de 330.000 euros, que potenciarà las visites

L'alcalde de Montesa, José Barberà, assenyala que l'actuació en el subsol del castell permetrà condicionar tot aquest espai, per a fer-lo visitable, “amb un recorregut fins a la poterna, per mitjà d'escales, per a possibilitar les visites amb seguretat” per a turistes i visitants al recinte fortificat. Una actuació “per a fer més atractiu el castell i amb la qual guanyarà aquest important monument de Montesa”, recalca. Barberà destaca que aquesta zona subterrània “va ser segellada per dalt i utilitzada com a presó” i que per aquesta porta posterior del castell “els religiosos de l'Orde van traure, per aquest passadís, totes les pertinences, objectes i béns històrics després del terratrémol” de 1748, que no va arrasar la cúpula voltada, i que es manté, subratlla el primer edil.

La inversió per a aquesta intervenció en el subsol s'eleva a uns 125.000 euros, que seran sufragats mitjançant el Pla d’inversions de la Diputació de València, de manera que la corporació provincial costejarà el 100 % de l'actuació, assenyala l'alcalde, que afig que el consistori compta amb una altra ajuda, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, de 150.000 euros. Aquest import, juntament amb altres 50.000 que aportarà el consistori amb fons propis, permetrà invertir 200.000 euros per a desenrunar i recuperar l'arc de la sagristia, situat a la dreta de la Sala Capitular, així com intervindre en la zona del cos de guàrdia i les cavallerisses, en la zona exterior del castell. Una actuació per a la qual esperen l'autorització de Patrimoni, per a iniciar-la també com més prompte siga possible. Així, “el Castell de Montesa concentra uns 330.000 euros aquest exercici. Una inversió important per a valorar el nostre gran element patrimonial i històric”, manifesta l'alcalde, que afig que “també estem treballant en el Pla director del castell, per al qual destinarem uns altres 30.000 euros”.