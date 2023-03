Psicòlogues per a reinserir els maltractadors masclistes: “No volem que hi haja més dones ni fills que patisquen”

Cada vesprada un grup d'uns quinze homes puja tres pisos per les escales de la facultat de Psicologia de la UV. Arriben a la sala negant-ho tot. "Si jo no li vaig alçar la mà". "Hauria d'estar ella ací". "Totes són unes...". "Soc víctima d'una denúncia falsa".

Tots són maltractadors masclistes condemnats. Hi ha de totes les condicions econòmiques, edats i nacionalitats. Començaran les 35 sessions de 2 hores impartides per Priscila Almercha i Laura Baldoví, dues de les psicòlogues del programa Context, de la UV i Institucions Penitenciàries. Es tracta d'una mesura alternativa a la presó, amb l'objectiu de reinserir en la societat aquestes persones.

La sala és llarga i té una taula ovalada on s'asseuen els participants al costat d'elles. També un micròfon i un espill que dona a una habitació des de la qual algunes investigadores poden presenciar la sessió. Durant les primeres sessions tots els escuts estan alts. Passen les setmanes i es parla de violència, de les conductes d'aquests homes i d'assumir les responsabilitats. Al final, fan ús d'un element de la sala que passa desapercebut, una caixa de cartó amb mocadors. Els maltractadors fan crack.

"Ací es plora. Molts es desfan quan pensen en els seus fills i s'adonen que estan reproduint les seues actituds agressives", explica Almercha. El clic el fan quan "reflexionen sobre tot el que han viscut en la infància i el que els ha portat a exercir la violència contra les seues parelles. Els impacta tant a ells mateixos que quan prenen consciència del que han fet i han fet passar als seus fills, molts s'afonen", remarca Baldoví. Els escuts estan baixats.

El Programa Context existeix des de l'any 2008 i ara mateix tracta amb 65 homes només a València. També hi ha programes similars a Castelló de la Plana i Paiporta. Marisol Lila és la seua directora i explica que, abans, als maltractadors amb condemnes menors (2 anys), se'ls sentenciava amb treballs en benefici de la comunitat. "Durant anys vam tindre maltractadors pintant tanques, tallant tanques i aparcant cotxes. Ja em diràs què podien aprendre fent això. Alguns fins i tot rumiaven la venjança", explica Lila.

Després d'això, institucions penitenciàries va decidir incorporar els grups de suport. "Nosaltres som psicòlogues i creiem en el canvi de l'ésser humà. Aquestes persones són recuperables. I si treballem amb maltractadors és precisament perquè no volem que hi haja més dones ni fills o filles que patisquen", reivindica Lila.

Sols el 5 % reincideixen

Les dades de reincidència avalen el programa. Només un 5 % dels maltractadors tornen a delinquir, i d'aquest percentatge, el 80 % està copat per pocs homes que reincideixen en diverses ocasions, segons explica Lila. Tot i això, matisa que "estem parlant de les estadístiques oficials, de delictes penats, no podem saber si aquestes persones han tornat a insultar o a denigrar una dona en la seua vida privada".

No hi ha un perfil de maltractador, sinó que es construeix al voltant de molts factors que signifiquen tindre més o menys paperetes. "El consum d'alcohol o drogues és un factor amb bastant pes, i també ser víctima o testimoni d'abusos en la infància, això és importantíssim", conta Lila. Un maltractador també sol tindre una mentalitat tancada, amb "uns rols de gènere rígids", i un altre factor de risc és tindre algun trastorn mental.

Tot i això, Lila remarca que "poden complir amb tots aquests aspectes i no ser un agressor masclista. Per això els insistim molt en el fet que hi ha molts homes com ells que no ho han fet, i han d'assumir la seua responsabilitat i la seua culpa, parlar clarament del que ha succeït i prendre partit per a canviar".

El maltractament psicològic és maltractament

Molts homes no entenen que el maltractament psicològic és maltractament. "No pensen que hagen fet res dolent, però després t'expliquen que tenien la seua dona controlada a casa, que l'havien amenaçada de mort diverses vegades per WhatsApp, a ella i a la seua família, que, per si fora poc, li controlaven els moviments bancaris, etc. Tot això són delictes, però ells no ho consideren com a tal perquè no han exercit violència física".

A poc a poc, parlant sobre què és la violència, aconsegueixen, en molts casos, convéncer-los. A partir d'ací els donen eines per a tindre relacions més sanes, tant en parella com en societat. "Molts ens diuen que tant de bo els ho hagueren ensenyat a l'escola", explica Baldoví.

També parlen d'emocions, en un procés que dura més d'un any. "Només saben expressar l'enuig i la ira. Perquè per a ells plorar o demanar ajuda no són coses que hagen de fer els homes", remarca Almercha. Una altra de les conseqüències inesperades del programa, que després és objecte d'estudi, és que es millora la flexibilitat cognitiva, ja que "al final estan un any llegint, escrivint, parlant d'emocions i recapitulant tota la seua vida", diu Baldoví.

"Hi ha formacions polítiques que legitimen els maltractadors"

La primera vegada que Marisol Lila va escoltar la paraula feminazi va ser per part d'un dels maltractadors del programa fa uns huit anys. Remarca que de cinc anys a aquesta part les converses s'han fet un poc més difícils.

"Hi ha formacions polítiques que legitimen i defensen els maltractadors. El discurs ha calat a poc a poc, i ara veus com el reprodueixen. És més complicat treballar contra això, perquè tenen legitimació pública des d'alguns escons del congrés. Lògicament, si escoltes una persona parlar en aquests termes des de la tribuna, et sents representat", explica.

Amb què es queden dels discursos? "Que la violència de gènere és una mentida que s'han inventat un grup de feministes boges, i que els homes estan enutjats. Això és el que cala i amb aquests arguments arriben als grups, perquè se'ls dona públicament i políticament. Així que, Houston, tenim un problema".