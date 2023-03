Els viatgers del metro van estar prop del milió el cap de setmana de "prefalles"

Les xifres de viatgers de Metrovalencia confirmen les previsions que les de 2023 seran unes falles històriques en afluència de visitants. Els trens de Metrovalencia van registrar el passat cap de setmana, avantsala de la setmana gran de les festes, quasi un milió de viatgers (956.900), una xifra rècord per a un cap de setmana de «prefalles», apunten fonts de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Es tracta quasi del doble de viatgers que van usar el suburbà el mateix cap de setmana de 2018 (572.800), quan les festes també van coincidir amb el cap de setmana, o els 547.000 de 2019, les últimes celebrades abans de la pandèmia.

Les xifres del passat cap de setmana són històriques, asseguren en FGV. El divendres 10 de març van utilitzar el metro 311.000 persones per als seus desplaçaments. El dissabte 11, amb esdeveniments multitudinaris com els concerts de Falles de l'Albereda, la xifra es va situar en 338.672, mentre que diumenge va ser el dia de menys afluència (310.000). En qualsevol cas, són xifres molt superiors a les del mateix període de Falles anteriors.

Que el dilluns siga festiu en comunitats com Madrid fa preveure que molts allargaran la celebració. Els trens València-Madrid van al complet el dilluns 20 a la vesprada, cosa que indica que la «nit de la cremà serà llarga», apunten fonts de la Policia Local de València.

En una ciutat amb quasi mig miler de carrers tallats i presa per desfilades, carpes, monuments i centenars de milers de visitants, el metro es converteix en un element fonamental per a desplaçar-se per la ciutat. FGV ha reforçat el servei amb més trens i més agents d'estació, 110, que se situen en les entrades i andanes per a evitar aglomeracions i accidents per caigudes, un risc agreujat pel consum d'alcohol. També ha reforçat en un 80 % el servei de vigilants de seguretat per a controlar accessos o evitar possibles furts.