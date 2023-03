Una finestra per a fer visible el treball de casa

Ivana Moral ha fet història. Aquesta dona i la seua advocada, Marta Fuentes, han aconseguit que una jutgessa a Vélez (Màlaga) reconega el treball de cures i de la llar que la primera va fer durant 25 anys durant el seu matrimoni en el seu procés de divorci i emplaça l'actual exmarit a indemnitzar-la amb 204.624 euros pel treball en la llar.

Una quantitat que és una suma del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de tots aquests anys. «Una victòria moral», va dir la mateixa Moral fa uns dies. I que pot obrir la porta al fet que més dones en la seua situació prenguen aquest camí. «El de posar les cures en el centre de la qüestió», assenyalen expertes valencianes. No és la primera ni l'última vegada, però el seu cas ha fet la volta a Espanya i fa veure un dret alhora que valora un treball altament feminitzat i sovint invisibilitzat i infravalorat.

Ivana Moral es va casar al juny de 1995 en règim de separació de béns, per la qual cosa quan es va divorciar, en 2020, es va quedar sense res, perquè tot el patrimoni estava a nom del seu marit. «Espantada, desvanida i sense saber els drets que els corresponien» (tal com detalla la seua advocada) va demanar ajuda fa cinc anys.

La seua lletrada, Fuentes, va presentar una demanda per a reclamar una compensació pel treball domèstic fet per la dona durant el matrimoni, ja que va desenvolupar totes les faenes de casa «en exclusiva» i la cura de les dues filles en comú, i va ajudar el seu marit en el treball —tenia una cadena de gimnasos— sense estar donada d'alta en la Seguretat Social ni percebre cap remuneració . L'home, segons la resolució judicial, ingressa mensualment més de 3.000 euros i té un patrimoni de fins a 6 milions d'euros. L'objectiu: «recompensar o equilibrar» aquesta situació recorrent a l'article 1.438 del Codi Civil, que recull la denominada indemnització compensatòria per dedicació a les tasques domèstiques. A més d'aquesta compensació, la jutgessa obliga l'exmarit a passar-li una pensió de 500 euros durant dos anys.

Una decisió que ara ell recorrerà. Més enllà del recurs que puga haver-hi, aquesta sentència és «important perquè trau a la llum les cures i dona valor a les renúncies que normalment fan les dones». Així ho apunta la doctora en sociologia i professora de la Universitat de València (UV), Marcela Jabbaz, segons la qual la sentència aporta valor a aquestes renúncies de les dones. «Això no hauria sigut possible en una altra època i respon a un avanç del feminisme», assenyala la sociòloga. Una sentència, continua Jabbaz, que «qüestiona la falta de corresponsabilitat i reconeix les cures. Sembla que la consigna feminista de posar les cures en el centre de tot va recollint algun fruit». Aquesta jutgessa, segons la sociòloga «ha pres una decisió valenta perquè implica conflicte, però d'altra banda, marca el camí per a futurs avanços»

Sobre la quantia

Per part seua, Herminia Royo, advocada de l'Associació de Dones Separades i Divorciades del País Valencià, apunta que no és la primera sentència en aquest sentit però crida l'atenció per la quantia. «Semblen molts diners però no ho són, perquè no es valoren les cures 24 hores en l'SMI, és una quantitat important però renunciar a una vida per a cuidar, a més treballar sense cotitzar, es valora molt per davall», opina. Diu Royo que la sentència és positiva, encara que és «insuficient».

L'advocat de família i vocal per València de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família (AEAFA), Óscar Martínez, assenyala que si bé aquesta fallada ha cridat l'atenció no és la primer ni l'única. «Des de fa deu anys hi ha diverses sentències en aquest sentit». Per què? «Cada vegada hi ha més matrimonis en separació de béns i perquè quan intervenen els advocats es coneixen les indemnitzacions». L'advocat assenyala que l'assessorament legal «és important per a conéixer totes les possibilitats legals». Aquesta sentència, diu, és cridanera per la quantia, calculada pel SMI, però no hi ha un criteri unificat. «Pot calcular-se amb l'SMI, amb una espècie de salari com si es tractara d'una treballadora de la llar o amb un percentatge del patrimoni de l'exparella».

Finalment, tant Herminia Royo com Óscar Martínez, fan la diferència entre una pensió compensatòria «que es fixa en què ocorrerà a partir del divorci i dona suport al cònjuge durant un període temporal» i la indemnització que preveu el Codi Civil, que es planteja com una compensació d'una tasca exercida durant el passat, en el temps que ha durat el matrimoni.