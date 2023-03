Oliva, municipi turístic de rellevància de la Comunitat Valenciana

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha entregat a l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer; al regidor de Turisme, Kino Calafat, i a la resta de la corporació municipal el distintiu que acredita a la destinació la condició de municipi turístic de rellevància de la Comunitat Valenciana.

Colomer ha agraït l'intens treball que ha realitzat Oliva per a aconseguir aquest distintiu, destacant que "aquest reconeixement significa un canvi conceptual en el que és la ciutat turística del futur". A més, ha subratllat l'esforç quant a la millora de "l'estratègia turística, la lluita contra l'intrusisme, l'accessibilitat, l'hospitalitat, o la intel·ligència turística".

Per la seua banda, el responsable de Turisme d'Oliva, Kino Calafat, ha reconegut el suport de la Generalitat Valenciana en tot el procés i ha destacat, una altra vegada, el treball del Departament de Turisme, l'empresariat del sector turístic i el personal de les diferents delegacions de l'Ajuntament per convertir aquest reconeixement en un projecte de tots.

A més, Calafat ha destacat que el reconeixement com a municipi turístic de rellevància "és molt important per a la transformació turística d'Oliva de cara al futur i una estupenda manera de preservar el passat, garantint una gestió de certificació de la qualitat turística i posant en valor la nostra ciutat com a destinació turística de primer ordre".

A la província de València, els municipis que compten amb aquesta distinció són la ciutat de València, Gandia, Cullera, Puçol, el Puig de Santa Maria, Oliva, Alboraia i Riba-roja de Túria.