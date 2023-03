Sagunt es promociona amb el seu handbol

L'SG BBM Bietigheim d'Iker Romero es va imposar al Fertiberia BM Port (31-36) en el Global Tourism Handball de Sagunt. Malgrat un inici fulgurant dels locals, que ja tenen la ment posada en la fase d'ascens que arrancarà la setmana que ve, els alemanys van anar trobant el seu lloc fins a imposar-s'hi.

Però el cap de setmana va ser molt més que aquest encontre amistós i va començar amb la taula redona sobre l'handbol d'elit protagonitzada per Iker Romero, l'entrenador del conjunt porteny, Toni Malla, i el jugador del primer equip, Adirán Nolasco. El Centre Cívic es va omplir per a assistir a aquesta xarrada moderada per l'exvicepresident, Carlos Argente.

15.000 euros

Ja dissabte, en la prèvia de l'encontre, l'aparcament de l'Ovni va ser escenari no sols de diversos partits amistosos de quatre contra quatre, sinó dels videojocs d'handbol preparats per l'organització. Aquesta activitat està impulsada per la Federació Valenciana d'Handbol de la Comunitat Valenciana i finançada amb uns 15.000 euros per l'Ajuntament de Sagunt.