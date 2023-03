Servei 24 hores de metro i tramvia del 15 al 20 de març

La Generalitat Valenciana facilitarà la mobilitat durant la celebració dels principals dies de Falles amb el servei 24 hores que Metrovalencia oferirà del 15 al 20 de març.

Des del servei ordinari que començarà el matí del dia 15 i l'extraordinari nocturn que s'iniciarà la mateixa data amb la plantà, els metros i els tramvies faran desplaçaments continuats fins al dia de la cremà, enllaçant amb el servei ordinari del dia 20 de març, informa Europa Press.

Com a novetat enguany, respecte a dispositius anteriors, s'ha incorporat la nova línia 10 (Alacant-Natzaret) i que està connectada per un passatge amb l'estació de Bailén, per la qual circulen els trens de línia 7 (Torrent Avinguda-Marítim).

Les freqüències variaran en funció del dia, franja horària i destinacions, per la qual cosa es recomana als usuaris que s'informen del pas dels trens i tramvies en la pàgina web de Metrovalencia, en el telèfon gratuït 900 461 046 o en les mateixes estacions. A més, la comunicació es pot establir a través de les xarxes socials de Facebook, Twitter i l'app oficial.

L'oferta prevista per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) "permet garantir la mobilitat entre els diferents punts de la ciutat i l'àrea metropolitana que connecta la xarxa", han indicat des de la Generalitat. D'aquesta manera, "es millora la freqüència de pas en determinats moments, com les mascletaes, els castells de focs artificials o l'ofrena, al mateix temps que es prolonga el servei durant les nits d'aquests dies", han postil·lat.

Del 15 al 19 de març, el servei que s'ofereix parteix dels horaris d'un dia laborable, encara que el 18 siga dissabte i el 19, diumenge, per la qual cosa hi haurà més unitats a la disposició dels passatgers i les passatgeres, als quals cal sumar els serveis especials per a moments puntuals del dia i la prolongació del servei durant tota la nit.

Tancament de les estacions de Xàtiva i Colón

Les estacions de Xàtiva i Colón romandran tancades al públic durant la disparada de mascletaes dels principals dies festius de Falles, del 16 al 19 de març, seguint les recomanacions fetes per la Junta de Seguretat de la Subdelegació del Govern.

L'horari de tancament serà de 12.30 a 14.30 hores i l'objectiu és evitar aglomeracions que suposen qualsevol tipus de risc per als ciutadans i els visitants que per milers es concentren al centre de València per a gaudir de les tradicionals mascletaes.

Metrovalencia recomana als seus clients que utilitzen estacions alternatives per a aquests dies (Alameda, Plaça Espanya, Bailén i Àngel Guimerà, segons orígens), se n'informen a través del web i les xarxes socials i seguisquen en tot moment les indicacions de megafonia, teleindicadors i del personal d'FGV distribuïts per la xarxa.

Desplaçament als castells de focs artificials

Respecte als castells de focs artificials, que enguany es dispararan a la Ciutat de les Arts i les Ciències, la nova línia 10 (Alacant-Natzaret) s'erigeix com la millor opció per a acostar-s'hi i gaudir dels castells els dies 16, 17, 18 i 19, en aquesta última jornada, la Nit del Foc.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha incorporat 110 nous agents d'estació temporals per a prestar servei en la xarxa de Metrovalencia durant la celebració de les Falles. Del total dels treballadors i treballadores, 75 estaran destinats a les línies de metro, i 35, a les de tramvia.

Per a qualsevol consulta, els clients poden acudir, personalment, als espais del client de Colón, Xàtiva i Alacant; al Centre d'Atenció al Client de Benimaclet, o als punts del client d'Empalme, Àngel Guimerà i Mislata.

Del 15 al 19 de març no està permés el transport de bicicletes ni patinets en tota la xarxa. També es recomana que les cadires infantils es pleguen dins de les instal·lacions i es recorda que està prohibit transportar o disparar material pirotècnic, fumar, consumir begudes alcohòliques o estupefaents, així com accedir-hi amb globus per a evitar possibles contactes amb la catenària.