València dispara la seua competitivitat turística entre les destinacions urbanes d'Espanya

La ciutat de València continua consolidant-se com a destinació atractiva i competitiva dins del turisme urbà. Així ho ha acreditat aquest matí l'informe "Monitor de competitivitat turística de les destinacions urbanes espanyoles" presentat a Madrid per l'Aliança per a l'Excel·lència Turística (Exceltur), que ha col·locat la capital del Túria com la que major millora ha experimentat en aquests registres des de l'any 2016, millorant en 5,3 punts el seu índex i consolidant-se en el rànquing global com la tercera amb més puntuació després de Madrid i Barcelona.

En aquest sentit, segons els registres de l'aliança turística, València ha evolucionat especialment en els últims anys en diverses categories i, fins i tot, lidera en una (en concret en "Governança i gestió", a causa de la seua "visió estratègica" del turisme i el desenvolupament de l'oferta per "productes") dins de les ciutats de tota Espanya. De la mateixa manera, també positiva resulta la millora del cap i casal lligada a la "capacitat d'atracció de l'oferta de productes d'oci" -posant en valor tant l'atractiu de tradicions i festes populars com l'aposta pel turisme familiar-, a "l'accessibilitat i mobilitat" -especialment pel suport a la bicicleta- i a "l'acompliment i els resultats econòmics i socials" (un pilar lligat a la rendibilitat del model turístic). Impuls estranger a l'autonomia Les bones dades de València en l'estudi d'Exceltur s'han donat en una jornada en la qual la Generalitat ha destacat, en clau de recuperació, el repunt del 71 % que va viure el turisme estranger en tota la Comunitat Valenciana durant el mes de gener passat respecte als valors del mateix període de 2022. En concret, segons ha destacat el director general de Turisme, Herick Campos, ha sigut el turisme britànic el que més ha experimentat un impuls, en concret del 151 %, amb una afluència de 109.000 turistes britànics. A aquest han seguit les bones dades d'un mercat a l'alça com Itàlia, amb una millora del 123,5 %, i dels països nòrdics, l'increment dels quals ha sigut del 109,3 %. Segons ha explicat Campos, aquest increment es per “l'estratègia de cogestió en la promoció del turisme” que està fent la Generalitat, i es tradueix en “un treball de diversificació de mercats”, així com en “un increment de la connectivitat”. A més, s'ha elevat en un 17,8 % la despesa mitja diària i en quasi un 70 % la despesa total que fan les persones que visiten l'autonomia respecte del mateix període de 2022.