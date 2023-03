València registra la temperatura més alta d'Europa

Les jornades de calor atípica que s'han viscut aquests últims dies a València van arribar ahir dilluns, 13 de març, al seu cim, quan els termòmetres van registrar valors per damunt dels 30 graus en gran part de la província, tal com reflecteix la informació facilitada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

La situació va arribar a tal punt pel vent de ponent que les temperatures de dilluns a València no van ser només les més altes d'Espanya, sinó de tot el continent europeu, segons indica l'Aemet. Temperatures a València A l'aeroport de València es va arribar als 31,9 graus, sobretot per les fortes ratxes de vent de l'oest que van bufar a partir de la vesprada de dilluns. De fet, a la capital del Túria les temperatures van estar contingudes per davall dels 25 graus durant quasi tot el dia fins que, a partir de les cinc de la vesprada, va començar el ponent i el mercuri va pujar fins a quasi els 30 graus mentre baixava la humitat a marxes forçades, explica l'Aemet. Però el de València ciutat no va ser l'únic cas. Hi va haver molts altres punts a la província en els quals els termòmetres van sobrepassar els 30 °C i, si no ho van fer, s'hi van quedar a prop. A continuació, els municipis valencians que el dilluns van registrar les temperatures màximes més altes de la Comunitat Valenciana, segons les dades facilitades per l'Agència Estatal de Meteorologia: Xàtiva 33,1 ºC

Carcaixent 32,5 ºC

Aeroport de València 31,9 ºC

Pego 31,5 ºC

Llíria 30,8 ºC

Miramar 30,8 ºC

Ontinyent 30,7 ºC

Turís 30,7 ºC

Barx 30,6 ºC

Bicorp 30,4 ºC

Orihuela 30 ºC

València 29,4 ºC

Jalance 28,7 ºC

Elx 28,4 ºC

Segorbe 28,2 ºC

Chelva 27,8 ºC

Novelda 27,8 ºC

Fontanars Alforins 27,7 ºC

Atzeneta Maestrat 27,5 ºC

Pinoso 27,5 ºC

Alcoi 27,4 ºC

Polinyà de Xúquer 27,3 ºC

Villena 27,3 ºC

Aeroport Elx 26.5 ºC

Montanejos 26,5 ºC

Morella 25,4 ºC

Vilafranca 24,8 ºC

Castelló de la Plana 22,9 ºC

Castellfort 22,4 ºC

Torreblanca 21,1 ºC

Fredes 20,8 ºC