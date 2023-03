Astou Ndour colpeja primer el València BC

Els 15 punts de Leticia Romero i els 14 de Lauren Cox no van ser suficients per a evitar la derrota davant del Famila Schio (75-63) en el primer partit dels quarts de final de l'Euroleague Women. Tot i un avantatge de quatre punts a sis minuts del final (57-61), el València BC no va poder resistir l'espenta final de les italianes, liderades per la internacional espanyola Astou Ndour (21 punts), i encoratjades per una afició reduïda en nombre, però calenta en ànims.

Ara, el València BC haurà de guanyar el segon partit de l'eliminatòria, el del pròxim divendres a la Fonteta (19.00 h), per a seguir amb vida i poder jugar-se l'accés a la Final Four en un tercer i definitiu partit, que tornaria a disputar-se en terres italianes, el dimecres, 22 de març.

En la primera meitat, el València Basket va xocar contra un rocós Famila Schio que va trobar els punts de tres de les seues estreles, Marina Mabrey, Constanza Verona i Ndour. L'aler italiana va respondre en segons al triple inicial de Leti Romero, i la pivot de la selecció i la base estatunidenca van aconseguir el primer avantatge local (15-7, m. 6). L'anotació era baixa, però les transalpines tenien el control gràcies a la seua major intensitat defensiva.

La tònica en el segon quart no va canviar, a pesar del 0-3 del principi generat per Ángela Salvadores. Un triple de Verona, que no parava de fer mal, va posar el +9 per a les d'Schio (33-24, m. 17). No obstant això, la base canària de les taronja va espentar l'equip per a tornar al combat. Romero va replicar dues vegades els llançaments exteriors de Verona. Després de la primera, i una encistellada fugaç d'Elena Buenavida, el desavantatge es va reduir a tres (33-30, m. 17). Encara que Ndour va tornar a deixar la diferència en set abans del descans (40-33, m. 20).

Un València BC molt més agressiu, i la tercera falta personal de la determinant Mabrey, van canviar el guió en el tercer quart. Des del treball de Cierra Burdick en la zona, on l'Schio ja no es movia amb comoditat, i els punts de Salvadores, les taronja van estrényer el marcador (40-37, m. 22). Un 2+1 de la guerrera Burdick i un altre triple de Leti Romero van col·locar les valencianes per davant (43-44, m. 24). I la renda es va disparar al +6 fins que el talent de Mabrey va ajustar novament la batalla (55-54, m. 29).

La tensió va impregnar l'ambient del xicotet pavelló. La quarta de Mabrey va col·lapsar l'Schio. Keys va errar els lliures, a causa dels nervis. Romero no va fallar des del mateix lloc (57-61, m. 33). A sis minuts del final, arribat el moment clau, en canvi, la pressió i la fatiga es van apoderar de les taronja. L'afició local va activar les seues jugadores, i l'experimentada Astou Ndour va assumir el repte mentre el València s'estancava en 61 punts. Primer va empatar i després, alliberada, va matar el duel amb un triple (68-61, m. 37).