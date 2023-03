El col·lapse judicial s’agreuja a Xàtiva després de 600 ajornaments per la vaga

La vaga que els Lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) van iniciar a final de gener per a reclamar una millora de les seues condicions laborals manté paralitzada en bona part l'activitat de la seu judicial de Xàtiva. La suspensió de tota classe de procediments ha agreujat l'embós que s'arrossegava des de l'inici de la pandèmia, que en 2022 va portar els jutges a reclamar un cinqué jutjat per a bregar amb la sobrecàrrega habitual que hi ha per l'augment de processos com les reclamacions econòmiques, els concursos o els desnonaments.

Segons ha pogut saber aquest diari, la protesta està tenint un seguiment d'aproximadament el 75 % en el partit judicial i avança amb un grau elevat d'afecció en els jutjats de primera instància i instrucció número 1, 2 i 3, dels quals, el personal de LAJ s'ha sumat a l'aturada. Els càlculs del col·lectiu en peu de guerra xifren en uns 600 els actes judicials que s'han hagut d'ajornar a la capital de la Costera i en 2 milions d'euros la quantitat de diners bloquejats per falta d'autorització judicial.

Les últimes dades manejades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comptabilitzen, com a mínim, 431 incidències registrades en la seu de Xàtiva entre el 23 de gener i el 3 de març. Aquest nombre engloba tota classe d'actuacions judicials que han hagut de paralitzar-se o han patit demores a conseqüència de la vaga, i poden incloure tant judicis suspesos com declaracions, diligències o notificacions de resolucions.

Des del TSJCV, en qualsevol cas, recalquen que aquestes xifres tenen un valor estadístic "limitat" i poden no ajustar-se a la situació real, ja que no tots els òrgans judicials han reportat dades o han deixat de fer-ho en alguna setmana en concret.

El que confirmen les fonts jurídiques consultades és que des de fa quasi dos mesos estan cancel·lant-se tota classe de vistes judicials, incloses les de faltes o delictes lleus. També hi ha assenyalaments i declaracions que s'han d'ajornar a última hora, pensions alimentàries o indemnitzacions que no es poden pagar per falta de resolució judicial o manaments de pagament que acumulen un any de retard. Fins i tot actes tan senzills com l'apoderament d'un procurador per part d'un client per a un procediment judicial en concret no poden practicar-se per falta de personal, ja que per a això és necessària la compareixença en el jutjat davant del secretari judicial.

El jutjat d'instrucció número 4 té un funcionament més regular i els assumptes relacionats amb el dret de família estan mantenint un major grau de normalitat.

Des del col·lectiu de Lletrats de Justícia, a Xàtiva, es mostren disposats a "arribar fins al final" fins que el Ministeri de Justícia complisca els acords i les promeses pendents i pose fi a "l'insuportable desequilibri" que asseguren que pateixen. Reclamen l'adequació salarial a les majors funcions i responsabilitats que la Llei 13/2009 els va atribuir per a descarregar de treball els jutges, ampliades amb reformes posteriors, alhora que reivindiquen el seu transcendental paper com a fedataris públics.

"És un desastre sense pal·liatius"

No sols els usuaris de la justícia, sinó també els advocats, procuradors i jutges estan patint en carn pròpia les conseqüències de l'aturada. "És un desastre sense pal·liatius. S'està suspenent tot des de fa quasi dos mesos i la vaga està afectant molt l'activitat", indica el degà del Col·legi d'Advocats de Xàtiva, Juan Benavent. El lletrat exposa com a exemple un judici que tenia assenyalat per a aquest dilluns i que després de dos dies preparant-lo va acabar suspenent-se cinc minuts abans de començar. "Perds dos dies per a res", lamenta. I la incertesa encara es respira en l'ambient, ja que encara no hi ha data per al retorn a la normalitat, mentre continuen les negociacions entre el col·lectiu de LAJ i el Govern.

Impacte menor a Ontinyent

En la seu judicial d'Ontinyent l'impacte de la vaga està sent molt més limitat, perquè només s'ha sumat a la protesta el secretari judicial del jutjat d'instrucció núm. 3, l'únic que està suspenent procediments. Les sales 1, 2 i 4 estan fent totes les vistes amb el personal habitual. En el 3 també s'estan practicant els tràmits més importants relacionats amb els assumptes de família. Segons la informació del TJSCV, a Ontinyent es van comptabilitzar 104 incidències entre el 23 de gener i el 3 de març, quatre vegades menys que en la seu judicial de Xàtiva.

Tot i això, fonts judicials confirmen que a la capital de la Vall també està tot "un poc més parat del que és usual", ja que a la localitat també s'experimenta un col·lapse considerable de processos per la falta de mitjans i la ressaca de la pandèmia.

