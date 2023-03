Els delictes masclistes creixen un 8 % en un any a la Ribera i arriben al màxim en un lustre

Més de 24.000 dones van ser víctimes de violència de gènere a la Comunitat Valenciana. Com a mínim, clar, ja que aquests són només els casos dels quals hi ha constància, els que es denuncien davant de les autoritats. Si s'amplia el mapa amb lupa, als jutjats de la Ribera van ingressar més de 1.500 delictes masclistes l'any 2022. Això representa més de quatre al dia, un increment respecte a l'exercici anterior i, a més, la dada més elevada de l'últim lustre.

L'informe anual del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana posa de manifest, d'una banda, que cada vegada són més els casos de violència masclista que arriben a les seus judicials de la comarca. Això, tanmateix, no té per què significar que es cometen més delictes ara que abans, ja que també pot ser fruit que les víctimes d'aquesta xacra social tinguen més eines al seu abast i més conscienciació sobre les actituds que s'han de denunciar. D'altra banda, això significa que encara són molts els avanços que ha de protagonitzar la societat per a desfer-se d'un problema que afecta moltes més dones de les que es veuen reflectides en els balanços estadístics oficials que es fan periòdicament.

Dels 1.519 delictes masclistes ingressats als jutjats de la Ribera l'any 2022, al voltant d'una tercera part corresponen amb violacions de penes o mesures per a protegir la víctima. Un poc més de sis-cents. Així mateix, es van produir poc més de cinc-cents casos de lesions o maltractament, segons apareixen reflectits en els diversos articles del Codi Penal. D'altra banda, l'estadística comptabilitza més de 300 delictes contra la llibertat de la dona, que inclouen també els que menyscaben la indemnitat sexual i la integritat moral. A tots aquests s'afig, a més, un homicidi.

La dada de l'any passat representa un increment del 8,2 % respecte a l'anterior, ja que en 2021 van ser 1.403 els delictes que es van dirimir a les tres seus judicials de la comarca. Al voltant d'un centenar menys que en 2022. La xifra ha augmentat en els últims anys. De fet, en l'últim lustre mai s'havien superat els 1.500 il·lícits. En 2017, per exemple, van ser-ne un poc menys de 1.200, mentre que l'any 2016 es van quedar per davall dels 1.100.

Jutjats nous

Sueca, com és habitual en aquest apartat, concentra els jutjats amb més activitat relacionada amb la violència de gènere. Pràcticament dos de cada tres delictes acaben a la taula d'un magistrat de la capital de la Ribera Baixa. En 2022, es van detectar 993 delictes, davant dels 168 que es van tractar a les seus d'Alzira i els 358 de Carlet. Aquests dos van registrar, principalment, casos relacionats amb lesions i maltractaments i la proporció de les violacions de pena va ser menor.

Pel que fa a Alzira i Sueca, compten des d'enguany amb jutjats nous de violència de gènere. S'han posat en servei, en matèria de violència sobre la dona, els jutjats número 1 d'Alzira i Sueca, el número 5 de València, el 3 d'Alacant i el 2 d'Elx. De fet, la Comunitat Valenciana és l'autonomia que més jutjats exclusius de violència de gènere ha creat enguany.