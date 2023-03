La falla Almirall Cadarso aconsegueix el Ninot Indultat Infantil de les Falles 2023

El berenar pasqüer a l'Albufera és la figura guanyadora del Ninot Indultat Infantil de les Falles 2023. La composició presentada per Enric Ginestar per a la falla Almirall Cadarso ha complit amb els pronòstics i ha guanyat la votació popular en aquestes festes. A les 17.30 hores es procedia a la lectura de les escenes més votades pel públic visitant i demà es clausurarà la mostra gran, amb l'indult de les flames per a l'escena més votada.

Amb aquest resultat, Almirall i Enric Ginestar es retroben amb l'indult que havien aconseguit en les edicions de 2020 i 2021. Reedita, d'aquesta manera, la comissió de la Gran Via, els llorers d'un passat recent, que van tindre el seu moment estel·lar l'any interromput de 2020 i 2021, quan, entre Enric Ginestar i Manuel Algarra, van aconseguir el 'trèvol de quatre fulles', ja que hi hagué ninot indultat en les Falles interrompudes de 2020 i en les de setembre de 2021, i els quatre guardons van ser per a la mateixa comissió.

La figura guanyadora repeteix els paràmetres costumistes que són garantia d'èxit en la votació popular. En aquest cas destaca la combinació entre la miniatura, amb molts detalls, i el preciosisme en la pintura dels vestits. Tenint en compte que són figures xicotetes, destaquen poderosament pel detall.

Demà hi pot haver doblet

L'any passat, Almirall no va aconseguir cap indult, en ser superats per Convent de Jerusalem en infantil i per l'Antiga de Campanar en grans.

No obstant això, en aquest 2023 hi podria haver novament doblet, ja que aquest dimecres es falla el ninot gran, i la figura d'Almirall és una de les grans favorites.

El recompte ha sigut molt emocionant. Encara que l'obra d'Almirall era una de les grans favorites, no es deixava de reconéixer la potència de l'altra gran candidata, Reina-Pau, en portar una reproducció de la Mare de Déu dels Desemparats, que havia sigut la primera gran favorita en el moment de la inauguració. En el moment que Carlos Galiana ha dit, en referir-se a la segona figura més votada, la paraula 'plaça', han començat els crits d'Almirall, ja que sabien que Plaça de la Reina era l'única que podia disputar-los la victòria.

Finalment, el Berenar pasqüer s'ha emportat el triomf amb 2.500 vots de diferència.

Així és el ninot indultat infantil de las Falles 2023

Aquest és el resultat de la votació popular:

1. Almirall Cadarso-Comte d'Altea (Enric Ginestar): 8140 vots

2. Reina-Pau (Ceballos i Sanabria): 5536

3. Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (Mario Pérez): 3777

4. Comte de Salvatierra-Ciril Amorós (Javier Alvarez-Sala): 1362

5. Llanterna-Na Rovella (Carlos Borrás): 1241

6. Espartero (Fernando Foix): 1045

7. Convent de Jerusalem (José Gallego): 1011

8. Mestre Gozalbo (Sergio Amar): 1001

9. Serrans-Plaça dels Furs (David Ojeda): 878

10. Aras de Alpuente-Castell de Pop (Miriem García): 616

La votació no ha deixat, com altres vegades, grans sorpreses procedents de categories inferiors. En qualsevol cas, una altra escena també inspirada en l'Albufera, presentada per Miriam García Sandemetrio, per a la Secció Tercera en nom d'Alpuente-Castell de Pop, que ha quedat en desena posició. Però aquesta vegada no hi ha hagut cap presència des de les fons de l'escalafó. Les tres favorites han marcat una diferència important respecte a les altres. L'altra Mare de Déu dels Desemparats, presentada per Fernando Foix en Espartero-Ramón y Cajal, amb una estètica molt més atrevida, ha arribat a la sisena posició.