Grupo Anecoop aconsegueix una facturació de 998 milions d’euros, un 0,4 % més

Grupo Anecoop va aconseguir una xifra de negoci de 998 milions d'euros durant la seua campanya 2021/2022, la qual cosa suposa un increment del 0,4 % en comparació amb la campanya anterior. El director general de la cooperativa valenciana de segon grau, Joan Mir, ha reconegut aquest matí que la temporada ha sigut "una de les més difícils, complexa, dura, exigent i molt difícil de gestionar en molts moments". La cooperativa agroalimentària, líder en l'exportació citrícola a Espanya amb una quota de mercat del 8 %, ha celebrat aquest matí al Palau de Congressos de València la seua Assemblea General, en la qual ha presentat les xifres de l'exercici 2021-2022 davant de més de 200 socis de tota Espanya.

La facturació d'Anecoop S. Coop. va ascendir a 823,6 milions d'euros, un 4,2 % més que en 2020-2021, mentre que el consolidat de totes les empreses del grup va aconseguir els 998 milions en la seua xifra de negoci, un 0,4 % més que l'exercici anterior. La comercialització en volum, de 759.882 tones, va disminuir un 10 % respecte a l'exercici precedent, i la del consolidat es va mantindre al voltant del milió de tones.

Integració a l'alça

Actualment, el Grupo Anecoop integra 73 cooperatives i empreses sòcies hortofructícoles i vitivinícoles de tota Espanya. Durant l'exercici 2022, s'hi van incorporar dos nous socis: la Societat Agrària de Transformació Montivel, amb seu a Berja, Almeria, i la murciana Bio, de Mula.

Anecoop continua fomentant la integració dels seus socis amb la consolidació del projecte Ribercamp, integrat per les cooperatives Sant Bernat de Carlet i Guadacoop de Guadassuar, la creació de COALMAR, fruit de la fusió de l'Agrícola del Marquesat de Llombai i Sant Salvador d'Alfarb, i l'entrada de la cooperativa Alzicoop en Green Fruits.

En l'àmbit corporatiu, destaca l'adquisició, a França, de l'empresa de flors Alma Bouquets, que junt amb Floren'Sud reforça el posicionament del grup en flor tallada en el mercat francés.

El president de la cooperativa, Alejandro Monzón, ha destacat aquest resultat positiu en el marc d'un exercici excepcionalment difícil, atribuint-ho "al model cooperatiu que defensem i que marca la nostra manera d'actuar". Ha puntualitzat, no obstant això, que "les vicissituds d'un exercici comercial ple d'alts i baixos han donat resultats desiguals per als diversos productes, de manera que en alguns casos no s'ha arribat a cobrir els costos de producció. El que sí que està clar és que els preus alts pagats pel consumidor no corresponen, generalment, amb el que percep la producció. L'encariment dels costos dins de la cadena de valor impedeix que a l'agricultor li arribe un pagament just pel treball que fa".

Paga un 13 % més als llauradors

El director general, Joan Mir, ha detallat el desenvolupament de la campanya comercial, enumerant tots els factors que han fet de 2022 un any de molta complexitat en el qual, no obstant això, la gestió comercial i interna "ens ha permés tancar amb una xifra rècord de facturació de 823,6 milions d'euros, un 4,2 % més que l'exercici anterior. I també amb liquidacions rècord als nostres socis amb preus superiors a l'anterior campanya, que els han permés, d'alguna manera, pal·liar l'increment important dels costos de producció, de fins a un 30 % més que en els últims exercicis, i l'impacte de les incidències climàtiques d'enguany, que ha suposat en molts casos un descens notable de la collita".

De mitjana, la cooperativa ha pagat un 13 % més als seus socis llauradors. A més, té previst "continuar fent passos en la integració, que es pot fer sense necessitat de perdre la identitat". Pel que fa a això, ha destacat els exemples de Ribercamp, integrat per les cooperatives Sant Bernat de Carlet i Guadacoop (Guadassuar), o la iniciativa de l'Agrícola del Marquesat de Llombai i de Sant Salvador d'Alfarb, que s'han fusionat per a crear Coalmar. L'entrada d'Alzicoop en Green Fruits, o la incorporació de l'almerienca SAT Montivel al grup, completen els avanços fets en aquest àmbit durant l'exercici, i segons ha anunciat, "hi ha nous projectes damunt de la taula".

Respecte a la cistella de la compra antiinflació que proposa el Govern de França i altres iniciatives que el Govern i la Generalitat negocien amb el sector de la distribució, Mir és clar: "No es poden frenar els preus". I va assegurar que "si cada súper té la seua cistella de la compra, podrà competir, és millor així. Eroski, Carrefour, etc., tenen iniciatives en el mercat. Mesures com la del gasoil no serveixen i és millor ajudar la gent que realment ho necessite. Hi haurà famílies que ho necessiten. El sistema no ho sé. Què passa amb l'Espanya rural, amb les xicotetes botigues de poble?", ha qüestionat el director general d'Anecoop.