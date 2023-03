L’incendi a Benifairó fa reforçar les crides a la prudència a l’hora de llançar petards

L'incendi ocorregut a Benifairó de les Valls divendres passat, arran del llançament d'uns coets, ha fet reforçar les crides de les autoritats de la zona a no tirar petards ni altres artefactes pirotècnics prop d'espais naturals.

Efectius dels bombers així ho van recomanar després de sufocar el foc, i han ressaltat la necessitat de demanar més implicació a la ciutadania perquè, segons van avisar, si aquests comportaments no es resolen, corre perill tota la muntanya de la Rodana, que abraça Faura i Benifairó, així com les muntanyes confrontants de Sagunt.

La por al fet que les flames s'estengueren per totes aquestes zones de muntanya va ser intensa precisament la nit del divendres, després que uns joves llançaren uns coets al costat dels xiprers de la pujada cap a l'ermita. Això va fer que es prenguera foc tota una filera i sols l'acció dels bombers va impedir que les flames es propagaren a una pinada situada darrere de l'ermita i, des d'ací, a la resta de la muntanya. "Podria haver sigut molt perillós; la dificultat d'accés així com la situació de sequera que experimenta el terreny podrien haver desembocat en una situació greu" afirmava Toni Sanfrancisco, alcalde de Benifairó de les Valls.

La sequedat de la vegetació, així com l'existència de nombrosos espais en els quals està descontrolada augmenten la preocupació, sobretot després dels actes a l'Ermita del Bon Succés i del conat d'incendi que també es va produir recentment a la zona del Canaló de Faura.

Campanya de conscienciació

"Després de l'incendi al Canaló vam fer una crida als qui llancen petards, a educadors i famílies per a consolidar accions forjades des de la responsabilitat ciutadana. Precaució, bon ús i responsabilitat han de combinar-se amb festa, coets i joc. Els espais naturals són la nostra vida", afegia Consol Duran, tinenta d'alcalde de Faura. Des d'aquesta última localitat, que és l'única de la zona que compta amb una falla, es desenvoluparà una campanya de conscienciació social en la línia que desenvolupa el consorci de bombers, Falles sense perill, per un ús de petards controlat. "La campanya crida a la responsabilitat i recorda el perill que suposa col·locar petards en papereres, contenidors o prop de líquids inflamables; a més de recordar la prohibició de llançar coets a menys de 500 metres de zones de bosc", segons diu Consol Duran.

Per part seua, l'Ajuntament de Benifairó publicarà en breu un ban municipal en el qual s'insta la població a controlar el llançament de coets en zones forestals així com el respecte a les alertes d'incendis. "Estem estudiant les prohibicions i les sancions que imposarem però abans de res volem que la ciutadania prenga consciència de la necessitat de cuidar el nostre entorn; el llançament descontrolat de coets és un contrasentit que no podem permetre. Benifairó aposta per unes festes segures per a tots", afegia l'alcalde, Toni Sanfrancisco.

Replantació

Aquest últim consistori, a més, estudiarà la replantació dels xiprers que s'han cremat en aquesta zona tan emblemàtica de la localitat.