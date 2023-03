Rafa Nadal i Cristiano Ronaldo obrin un restaurant a València

No tots els dies –ni a totes les ciutats– algú pot dir que dos cracks de l'esport, dues superestreles mundials, li donen menjar. El Grup Mabel Hospitality inaugurarà aquest estiu una nova seu de Tatel al cor de València, en concret, en el 19 del carrer Pascual i Genís. Aquesta nova seu s'uneix a la família Tatel, que ja és present a Eivissa, Beverly Hills, Doha i Madrid, aquest últim flagship del grup i inclòs en la llista d'"els 25 restaurants del món pels quals val la pena viatjar", publicada per USA Today, i TripAdvisor Traveller's Choice en les seues dues seus nacionals.

Música en directe en 600 m2

Aquesta obertura s'emmarca dins de l'estratègia global d'expansió de Mabel Hospitality, que desenvolupa i gestiona els diversos conceptes de restauració del grup, i que compta "amb el denominador comú d'oferir una experiència culinària i de servei excepcional, en emplaçaments únics, acompanyats de música en directe. Tot això amb l'objectiu de continuar consolidant Tatel com a referent i pioner en la fusió d'alta gastronomia i oci a escala nacional i internacional", diuen des de la companyia.

L'equip del nou restaurant està sent format pels professionals de la central de Tatel per a transmetre tot el saber fer de la marca; des de cuina fins a proveïdors, passant per la barra, recepció i equip de cambrers. El restaurant disposarà d'un ampli espai d'uns 600 metres quadrats, dissenyat per l'estudi d'interiorisme Mabel Design. El nou restaurant se situa en l'antic edifici de la Borsa de València i la seua decoració s'inspira, de la mateixa manera que en la resta de restaurants Tatel arreu del món, en els misteriosos locals americans clandestins dels anys 20, durant la llei seca.

Producte, receptes tradicionals i sofisticades

Tatel és un projecte creat en 2014 pels socis Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats, Rafael Nadal i Cristiano Ronaldo, dins de la filial Hospitality de la seua companyia d'inversió Mabel Capital, i disposa de seus a Madrid, Eivissa, Beverly Hills i Doha. "Tatel representa la quinta essència de l'esperit acollidor i lúdic que caracteritza els restaurants espanyols, amb una cuidada oferta gastronòmica basada en producte i receptes tradicionals, combinada amb tocs de sofisticació i innovació. Un concepte gastronòmic acompanyat de música en directe diàriament i una exclusiva barra que ofereix des dels còctels més tradicionals fins a noves creacions pròpies. Tatel és una experiència única i diferent", asseguren.