Tanquen les estacions de metro de Xàtiva i Colón en les mascletades del 16 al 19

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tancarà temporalment l'accés a les estacions de Xàtiva i Colón de Metrovalencia durant la disparada de les mascletades dels principals dies festius de Falles, del 16 al 19 de març, seguint les recomanacions fetes per la Junta de Seguretat de la Subdelegació del Govern.

L'horari de tancament serà de 12.30 a 14.30 hores i l'objectiu és evitar aglomeracions que suposen qualsevol mena de risc per a la ciutadania i els milers de visitants que es concentren al centre de València per a gaudir de les tradicionals mascletades, informa Europa Press.

En anys anteriors, en algunes dates concretes, la multitud congregada al voltant de l'Estació del Nord d'Adif feia impossible l'eixida dels usuaris per les diferents boques de metro de l'estació de Xàtiva, de manera que es produïen problemes derivats de l'aglomeració de persones, apunten.

Estacions alternatives

Metrovalencia recomana als seus usuaris i usuàries que utilitzen estacions alternatives (Alameda, Plaça Espanya, Bailén o Àngel Guimerà, segons els casos) per a aquests dies, que s'informen d'aquestes mitjançant el web de Metrovalencia i les xarxes socials i que seguisquen en tot moment les indicacions de megafonia, dels teleindicadors i del personal d'FGV distribuïts per la xarxa.

En el cas de les persones amb mobilitat reduïda (PMR), la recomanació és que els seus desplaçaments es facen abans i després de l'horari de tancament de les dues principals estacions de la xarxa, amb la finalitat d'evitar l'habitual concentració de passatgers que se sol produir durant les mascletades.

Els dies de tancament de Xàtiva i Colón, durant les mascletades, circularan trens addicionals entre Bailén i Torrent, per tal d'agilitzar el recorregut cap a l'Albereda dels metros que no pararan a Colón per motiu del tancament i per a reforçar els trajectes a Bailén.

Castell de focs d'artifici

Respecte als castells de focs d'artifici, pel fet que enguany es dispararan des de la Ciutat de les Arts i les Ciències i no en el llit vell del Túria com en anys anteriors, l'estació d'Alameda estarà oberta durant tota la nit.