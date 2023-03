Troben al Tancat de la Pipa de l’Albufera una espècie de flora subaquàtica desapareguda

Una nova espècie de planta subaquàtica ha sigut trobada al Tancat de la Pipa, al Parc Natural de l'Albufera. Es tracta de la Riella echinata, una planta de la família de les molses que estava en un grau elevat d'amenaça. El descobriment ha sigut possible gràcies al treball i seguiment d'Acció Ecologista- Agró, junt amb del departament de Botànica i Geologia de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València i, en particular, amb el professor José Gabriel Segarra-Moragués.

Segons explica Segarra, "aquesta espècia es desenvolupa en llacunes d'aigua dolça estacionals o amb una forta fluctuació del nivell d'aigua". De fet, aquesta planta exclusiva presenta una distribució escassa i fragmentada. Fins ara només es coneixien set localitats on hi haguera aquesta espècie: una al Marroc, dues a Gran Canària, una a Eivissa i tres a València. Les poblacions valencianes on es va trobar anteriorment aquesta espècie són les de la zona de la Marjal del Moro, a Sagunt, i a l'Ullal de Baldoví, a Sueca. No obstant això, en aquestes localitats ja no es desenvolupen, a causa de l'evolució de la vegetació palustre que ha eliminat l'hàbitat òptim per a aquesta espècie submergida.

Només es coneixien, a tot el món, set zones on estava present.

En aquest sentit, Segarra reclama la necessitat de desenvolupar estratègies adequades per a intentar recuperar la Riella, ja que València és l'únic lloc de la península on es desenvolupa aquesta planta, i constitueix la meitat de poblacions d'aquesta espècie conegudes a escala mundial. La Riella és un tipus de planta hepàtica i el seu gènere comprén poc més de 20 espècies distribuïdes per tots els continents, excepte l'Antàrtida. No obstant això, la major diversitat d'espècies es concentra al Mediterrani, Amèrica del Sud, Sud-àfrica i Austràlia.

La troballa ha sigut possible gràcies al programa de seguiment de vegetació que du a terme Acció Ecologista-Agró. Els tècnics afirmen que la gestió activa dels aiguamolls constitueix un factor clau per al creixement de la vegetació submergida i la colonització de noves espècies, com la Riella. A més, destaquen el paper important de l'àrea de reserva del Tancat de la Pipa en la recuperació d'espècies amenaçades, així com en el foment de la biodiversitat dins del Parc Natural de l'Albufera.