Valencianes i musulmanes: “He crescut sentint-me estrangera al meu país”

Chayma Bouchafra repeteix habitualment la mateixa conversa. "D'on eres? De València. No, vull dir que quin és el teu origen? Vaig nàixer a València. Però, aleshores, els teus pares no seran d'ací, no?". Té 30 anys i estudia una carrera científica, va nàixer ací, parla valencià, però no la solen veure com a valenciana pel seu nom i per portar hijab (vel). En bona part, se sent estrangera al seu país.

La que tampoc encaixa socialment és Esther Aranda, musulmana conversa i també portadora del vel, que ha tingut algunes experiències desagradables. "En el metge, fa poc, em van cridar a consulta i em van dir que m'havia equivocat i el doctor va fer cara d'estranyat. En veure el mocador va pensar que hauria de dir-me Fàtima o Khadija", explica entre riures.

Les dues, Chayma i Esther, són valencianes i musulmanes. Com a tals s'enfronten al masclisme i la islamofòbia quasi quotidianament. El grup de joves musulmanes G-Chime, amb seu a Elx, porta un recompte d'aquesta mena d'agressions a Alacant. Les més habituals són els insults pel carrer, les estirades del hijab per a intentar llevar-lo a algunes en la parada del bus, problemes de convivència en comunitats de veïns i sobretot problemes en l'àmbit educatiu, especialment en altres autonomies, segons afirma el seu portaveu, Hind El Fadli.

A les portes del Ramadà i en el Dia contra la Islamofòbia, les dues es troben a la mesquita del Centre Cultural Islàmic de València per a parlar de com és professar l'islam a un país que encara no acaba d'acceptar-ne la presència en segons quins espais.

Per a Chayma "hi ha qui encara no entén que som dones lliures i triem el hijab lliurement, per convicció". Sempre reben el mateix comentari sobre l'Iran o l'Afganistan com a resposta, i elles responen, al seu torn, que "sabem que hi ha dones a les quals sí que se'ls obliga a portar el vel, i nosaltres lluitem contra això i ho repudiem, però també som moltes que ens ho posem per fe", explica Aranda.

Per a Bouchafra, hi ha una diferència important entre "no entendre i no respectar". "Puc comprendre que hi haja gent que no ho entenga o que no ho compartisca, però no que no ens respecten com a dones", diu Aranda mentre agafa en braços el seu fill, que gateja i juga per terra a la mesquita.

Feministes cremant mocadors

"Per a nosaltres el 8M va ser horrible. Vam veure dones feministes cremant mocadors i cridant 'Mohamed, jo no em cobrisc'", critica Bouchafra. El debat del vel, en la seua opinió, està viciat, perquè "mai ens criden a nosaltres per a parlar del tema, sempre són altres les qui volen decidir sobre els nostres cossos", denuncia.

Chayma és també membre de l'Associació de Joves Musulmanes de València, totes elles nascudes ací i, moltes, estudiants universitàries, un fet que encara xoca a algunes persones, segons denuncia. "Tinc uns familiars a Tavernes de la Valldigna i s'han criat parlant valencià, però quan el parlen a València la reacció natural continua sent de sorpresa", explica.

Ella pertany a una generació filla de la diàspora magrebina (sobretot marroquina i algeriana). Immigrants que van tindre fills a Espanya i els fills dels quals han crescut. Diu que per a les generacions més joves no és gens estrany ni pateixen aquesta estrangerització, però en les posteriors es continua vivint aquest rebuig. "A Holanda, en els súpers, hi havia caixeres amb hijab, a Anglaterra està completament interioritzat que hi haja molts anglesos amb trets indis i ningú els pregunta d'on són, però a Espanya no passa això, es continuen tenint prejudicis", afirma. Tot això s'accentua amb "una extrema dreta en auge que incita més aquest odi".

Sobre la seua generació, la de molts fills de migrants, explica que hi ha hagut un gran canvi. "Els nostres pares van arribar a Espanya per a buscar-se la vida i formar una família sense més, però nosaltres hem nascut ací, és el nostre país, volem estudiar una carrera i implicar-nos en la societat, perquè, a més, és un dels mandats de l'islam", diu Chayma.

Hijab i assenyalament

Prendre la decisió de posar-se el mocador no és gens fàcil, i menys tenint en compte les conseqüències de portar el que una part de la societat considera un símbol d'opressió a les dones. "Moltíssimes empreses directament et descarten el currículum. Ni et planteges que et vagen a agafar en qualsevol treball de cara al públic, potser en una botiga de roba, però en el magatzem", critica Chayma.

Després t'arrisques a insults o comentaris al carrer o a ser expulsada d'una piscina municipal com li va passar a Esther, tot i que no hi ha cap llei que ho impedisca. Bouchafra conta que durant uns quants anys va decidir eliminar la seua foto en el currículum pel mocador.

"Això condiciona moltes dones. Hi ha qui no se'l posa fins que ha trobat treball i té una vida més o menys estable, però moltes altres que estan indecises es poden acabar decantant per no portar-lo per tots els problemes que continuem enfrontant", explica la jove.

Un altre problema, segons consideren les dues, és la falta de diversitat en la política. "A Madrid i a Barcelona tenim representació de persones musulmanes, però a València no, no tenim ningú. I tampoc hi ha estrangers, en general, a les Corts. Ara molts partits s'acostaran als centres culturals, però la realitat és que no comptaran amb nosaltres per a les seues polítiques. Ens agradaria algú de la nostra comunitat que les dissenye, que no siguen ells els que modelen els projectes", denuncia Bouchafra.