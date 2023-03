Commoció en la falla Tomasos per una brutal agressió homòfoba a un faller

La falla dels Tomasos - Carles Cervera de València ha emés un breu comunicat en el qual denuncia la brutal agressió que va patir un faller d'aquesta comissió el passat cap de setmana. Els fets, dels quals va donar compte Levante-EMV en la seua edició digital impresa, van ocórrer la matinada de diumenge després de la revetla que organitza aquesta comissió. El xic, d'uns 28 a 30 anys, se n'anava ja a casa i pel carrer Filipines, 4 individus el van assaltar, a ell i al seu acompanyant. Els van insultar i els van atemorir. Els agredits van fugir, però un dels agressors els va tirar una botella al cap i el ferit va caure a terra i va perdre la consciència. Una vegada en terra, aquests salvatges el van xafar i el van agredir de manera brutal. Li van trencar la mandíbula i, segons el president de la falla, està ingressat perquè ha requerit una operació quirúrgica. Aquest jove és faller de la comissió des de fa 2 anys.

Greus ferides i trencament de mandíbula

Segons detalla en declaracions a Radio València el seu president, Vicente Valero, la víctima continua ingressada amb greus ferides i pel trencament de la mandíbula. Valero confia que la Policia Nacional aconseguisca trobar com més prompte millor els agressors. Tal com informa l'emissora de la Cadena SER, Valero relata que tota la comissió està molt afectada per aquesta nova agressió homòfoba i demana més presència policial al barri de Russafa, ja que, segons ell, no és el primer incident d'aquest tipus que ha ocorregut en els últims mesos. Els fallers han decidit confeccionar-se uns llaços amb la bandera LGTBI, com a mostra de solidaritat, i esperen la ràpida recuperació de la víctima.

En el seu Facebook, la falla també ha mostrat un missatge de suport al jove agredit. "Volem donar tot l'afecte del món a un component de la nostra comissió que desgraciadament no pot estar amb nosaltres aquests dies tan especials. T'esperem prompte".

La notícia ha suscitat una gran commoció en el món faller i entre les autoritats. El mateix alcalde Joan Ribó, la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Lucía Beamud, i la regidora de Serveis Centrals, Lluïsa Notario -coneguda activista LGTBI- han mostrat la seua tremenda repulsa al que ha ocorregut. L'alcalde ha assenyalat en el seu compte de Twitter: "Acabe d'assabentar-me de l'agressió homòfoba a un membre de la falla Tomasos. Tota la meua solidaritat i estima. València és una ciutat diversa i lliure, i ho continuarà sent. Sempre. Espere que la justícia actue de manera ferma amb els salvatges que ho han fet".

🏳️‍🌈 Acabe d'assabentar-me de l'agressió homòfoba a un membre de la @fallatomasos.

Tota la meua solidaritat i estima.

València és una ciutat diversa i lliure, i ho seguirà sent. Sempre.

Espere que la justícia actue de manera ferma amb els salvatges que ho han fet. — Joan Ribó (@joanribo) 16 de marzo de 2023

La síndica de Podem Pilar Lima, i aspirant a l'alcaldia de València, també ha mostrat la seua repulsa pel que ha ocorregut en el seu compte de Twitter. "Una altra agressió homòfoba i encara hi ha qui intenta amagar o silenciar aquesta realitat que patim en el col·lectiu LGTBI. Tota la meua solidaritat amb la víctima i la falla @fallatomasos", ha escrit la diputada autonòmica.

