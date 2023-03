Cullera prepara la fira literària i musical

La setmana que ve, després de la ressaca fallera, Cullera es convertirà en l'epicentre de la Comunitat Valenciana quant a literatura i música amb la celebració de la fira dedicada a Joan Bohigues. Enguany serà la seua sisena edició. Se celebrarà els dies 24 i 25 de març als Jardins del Mercat i està organitzada per l'associació cultural K-lidoscopi, amb la col·laboració i el patrocini de l'Ajuntament de Cullera.

Aquesta fira fa un pas avant amb la presentació de llibres per part dels seus autors, música, estands de llibreries de prestigi, així com presentacions i il·lustracions, a més de tallers i conferències. Dins de la variada programació s'ha buscat també un espai per als més menuts amb animació lectora infantil, un taller interessant en el qual col·laborarà la Biblioteca Pública Municipal o un espectacle infantil a càrrec de Tramant Teatre amb el nom de Cuentilandia i Rínxols d'Or.

Dins de les activitats musicals cal destacar Cançons per a la història, el recital de Vicent de Lameuapau o un interessant concert de sarsuela. A més de totes aquestes activitats, tindrà lloc la presentació de fins a onze llibres, la majoria novetats, i que comptarà amb la presència dels seus autors. L'activitat literària i musical serà frenètica i estarà dirigida a tots els públics amb la intenció d'aconseguir una integració dels més menuts a un món que a vegades ha sigut considerat en excés d'adults.