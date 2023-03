Ford i sindicats es reuniran dilluns després de no aconseguir avanços en la negociació

Sense acord, ni acostament entre les postures després d'una hora i mitja de trobada. Així ha acabat aquest matí la primera reunió entre Ford i sindicats per a negociar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) després que divendres passat s'anunciara que seran 1.144 persones -960 d'elles en la fabricació de vehicles i altres 140 en la planta de motors, a les quals se sumen el personal d'oficina- les que es veuran impactades per un procés d'acomiadaments emmarcat en l'estratègia de la multinacional camí a l'electrificació.

En concret, segons ha anunciat el sindicat majoritari de la planta valenciana (UGT), l'empresa "pretén aconseguir un acord a la baixa respecte als acords anteriors", que afectaria el volum de persones que podrien eixir via prejubilacions, una xifra que com va contar ahir aquest diari i han confirmat des del sindicat, es xifra en al voltant de 600 persones majors de 55 anys. Des del sindicat van reclamar a la firma de l'oval que "haurà de moure's dels seus plantejaments inicials i mostrar-se disposada a ampliar el ventall de possibilitats", i han exigit que s'òbriga a "rebaixar-la per davall dels 55 anys".

Per la seua banda, des d'STM-Intersindical han recordat a l'empresa "que té una responsabilitat" i, per això, han reclamat reduir el nombre "tan terrorífic" del qual es compon l'expedient, una proposta que de moment rebutgen des de la multinacional.

Nova reunió

Després de la falta d'avanços, Ford ha convocat els responsables dels treballadors a una nova reunió dilluns que ve 20 de març a les 10.30 hores.