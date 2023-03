Guanyar fora ja no pot esperar

Rubén Baraja ha reanimat el València CF en les últimes setmanes. L'equip continua en l'UCI lluitant per la salvació, però pareix que el val·lisoletà li està administrant el tractament per a tirar avant. Els valencianistes han començat per fer-se forts a escala defensiva i, de moment, han aconseguit traduir-ho en resultats a Mestalla. El coliseu valencianista s'ha erigit en la «taula de salvació» blanc-i-negra amb dues victòries en dos encontres, però la realitat és que es necessitaran també punts a domicili si es vol complir l'objectiu, i és una gran assignatura pendent per a un combinat que fa un any que és una llàgrima jugant fora de casa i que fa molts mesos que no sap el que és aconseguir el triomf lluny de l'avinguda de Suècia.

A la seua esquena, el València porta una sèrie de dades negatives que són una autèntica hemorràgia que s'ha de tallar ja. En primer lloc és el tercer pitjor visitant de LaLiga empatat amb l'Elx CF, ja que solament ha sumat sis punts dels 36 en disputa com a visitant. O cosa que és el mateix, solament ha guanyat un partit en estadi alié (va ser al Sadar contra l'Osasuna), ha empatat en tres (RCDE Stadium, Ramón Sánchez Pizjuán i Reale Arena) i ha perdut en huit. Uns números realment pobres per a un equip que vol allunyar-se de la zona de perill. És cert que al Camp Nou va competir, però la realitat és que les dues eixides de Baraja s'han saldat amb derrotes. El problema venia de darrere, de fet, segons les dades de Pedro Martín, el València va signar una dada negativa per a la història: per primera vegada perdia cinc partits consecutius fora sense ser capaç de marcar ni un sol gol en cap d'aquests encontres. A 26 minuts d'un altre rècord Si el València tarda més de 26 minuts a obrir la llanda al Civitas Metropolitano, haurà superat el seu rècord de més minuts consecutius sense marcar com a visitant. L'última vegada que va marcar un gol lluny de Mestalla va ser el d'Edinson Cavani a La Ceràmica el dia de la nit de Cap d'Any. Amb tot això, pareix clar que el València ha de posar fi a la sagnia de punts que li està costant eixir de casa. El ‘xip’ està canviat a escala tàctica: l'equip és més sòlid en defensa i té clar al que juga, però això ha de traduir-se no sols en victòries amb el suport de la seua gent, sinó també guanyant a domicili. L'estadi de l'Atlético no és el lloc més amable, però la millora com a visitant no pot esperar.