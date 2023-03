La nova edat d'or del còmic valencià

Demà divendres 17 de març se celebra per primera vegada a Espanya el Dia del Còmic, una efemèride amb la qual el Ministeri de Cultura ha volgut reconéixer el «pes» de la història de la historieta (valga la redundància) i «la seua importància en el context actual».

La importància del còmic valencià, tant en la història del gènere com en el seu present, és fonamental. Entre les dècades dels quaranta i seixanta del segle passat, València va ser l'epicentre industrial del còmic espanyol per editorials com Valenciana i Maga; per dibuixants com Miguel Quesada, Arturo Rojas de la Cámara, José Sanchis, Manuel Gago o José Luis Aguilar, i per personatges com El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Marco Antonio o Pumby.

Aquesta primera edat daurada va donar el relleu entre finals dels setanta i la dècada dels huitanta a una segona «escola valenciana» més orientada al públic adult i en la qual van destacar autors com Mique Beltrán, Daniel Torres, Sento Llobell, Micharmut, Zesar o Marcet. El sector va viure una crisi en la dècada dels noranta de la qual pareix haver-se recuperat fins al punt que alguns experts ja parlen d'una tercera edat daurada del còmic valencià en la qual s'uneixen dibuixants consagrats i guardonats amb una nova generació d'historietistes que estan obrint l'escena a l'avantguarda i a estils tan aparentment llunyans com el manga. Hi ha, a més, un reconeixement polític, artístic i acadèmic i hi ha iniciatives com el Saló del Còmic, Tenderete o Splash Sagunt que atrauen cada vegada més lectors.

«És una situació increïble i podem dir que València és un dels motors principals del còmic a Espanya», assegura Álvaro Pons, col·leccionista, responsable de l'Aula del Còmic de la Universitat de València i impulsor del futur Centre del Còmic de la ciutat.

La millor generació

Aquest bon moment «amb la millor generació d'autors i sobretot d'autores que hem tingut mai» (i Pons cita els premis nacionals Paco Roca, Anna Penyas, Cristina Durán i Miguel Ángel Giner Bou i Pablo Auladell, a més de Nuria Tamarit, Julia Vicente, Ana Oncina o Juanjo Cuerda) es dona per tres motius.

«El primer, el treball que han fet Sento Llobell i Marina Segarra com a professors per a contaminar el seu amor a les vinyetes als alumnes de la Facultat de Belles Arts, convertida ja en un cresol de creadors. El segon, que el teixit d'autoedició i fanzinisme des del Gat Pelat i el Cingle s'ha mantingut fins ara i s'ha potenciat amb iniciatives com el festival Tenderete. I el tercer, la creació d'un Premi Nacional que han guanyat quatre valencians i que li ha donat al còmic el reconeixement social que tenen altres arts com el cinema, la música o la literatura».

També Dani Tomás, director del Saló del Còmic, assegura que la Comunitat Valenciana ha tornat a ser a escala nacional un «pol de creació» del còmic, cosa que ell atribueix als artistes i al treball de trinxera que fan des de fa anys gent com el mateix Álvaro Pons, el dissenyador MacDiego o l'Associació del Còmic. «Entusiastes que saben aprofitar el moment i moure's perquè l'Administració estiga veient el còmic amb uns altres ulls» o que «museus com l'IVAM, el MuVIM, el Centre del Carme o La Nau òbriguen les seues portes als dibuixants».

També Tomás destaca el boom d'autores en el sector del còmic valencià, perquè ho fan «aportant noves idees, noves estètiques i nous plantejaments. S'acosten molt més a l'abstracció, amb punts més poètics i madurs, usant el còmic per a arribar a terrenys als quals no s'havia arribat. A escala artística, és un moment increïble».

De la novel·la gràfica al manga

Un altre dels punts a favor d'aquesta nova «edat daurada» del còmic valencià és, tant per a Álvaro Pons com per a Dani Tomás, l'heterogeneïtat estilística que proposen els seus autors. «Hui la marca dels temps és la diversitat brutal que tenim», assenyala el primer.

«És veritat que és molt recognoscible l'anomenada novel·la gràfica que practiquen Cristina Durán, Núria Tamarit o Paco Roca, però això no significa que tot siga així -hi afig el segon-. Tenim Salvador Larroca, que als Estats Units està triomfant amb el còmic de superherois, i ací tenim Víctor Puchalsky i Sergio Hernández i Toni Caballero, que estan consolidant-se en el manga».

La veritat és que la influència i l'acollida que rep la historieta japonesa entre els nous públics i autors és cada vegada major. «Quasi tots els dibuixants de 18 i 20 anys que s'estan formant a València estan començant amb el manga -subratlla Tomás. I, a més, hi ha molta gent autoeditant-se i apostant per estètiques i tècniques narratives completament diferents. Els joves entren en el gènere experimentant moltíssim».

Martín López Lam, responsable del festival Tenderete de fanzine i autoedició, adverteix, no obstant això, que «l'ombra d'autors com Paco Roca o Cristina Durán continua sent allargada» perquè, a escala comercial, «altres autors florisquen». «És una sort i un orgull tindre'ls a València, però hi ha altres autors fora del focus i amb un treball molt particular, com és el cas de Paz Boïra, que desenvolupen el seu treball fora perquè dins no se'ls reconeix», lamenta.

En aquest escenari tan positiu, potser cal trobar a faltar una indústria tan potent com la que va haver-hi a mitjan segle XX, però no falten petites i mitjanes editorials locals que estan apostant cada vegada més pel gènere. I potser falta també creure's que València, amb el seu passat, el seu present i segurament el seu futur, pot ser un focus d'atracció per a autors i emprenedors forans.

López Lam confia que el Centre del Còmic que ha projectat l'Ajuntament (en el qual es continua treballant, però del qual, de moment, no hi ha data d'obertura) servisca com a referent per a aglutinar i impulsar el sector més enllà de festivals i salons eventuals. «Cal un espai físic i atemporal que estiga més obert a tots els estils i que vincule València a altres ciutats bolcades amb el còmic com Brussel·les o Bolonya», reclama.

«És veritat que la indústria està a Barcelona, però per creativitat València està prenent la iniciativa -assegura Pons. Ha sigut el primer lloc en el qual el còmic ha entrat en els museus i en la universitat, serà el primer a tindre un centre d'estudis, té el festival més important dedicat a l'autoedició i un saló capaç d'atraure més de 25.000 persones en un cap de setmana». «València té les condicions per a ser la gran capital del còmic a Espanya», conclou l'expert.