Solidaritat amb les falles penjades de Burjassot

Burjassot veurà cremar la nit de Sant Josep 26 monuments: els 13 majors i els 13 infantils de cada comissió fallera. La cremà de dos dels majors, un del casal de Mestre Lope i un altre d'Isaac Peral, estarà marcada, no obstant això, per l'aturada i incompliment de contracte dels seus respectius artistes.

En el cas de Mestre Lope, el material per a muntar la falla el dia de la plantà finalment no va aparéixer. La comissió ni tan sols va poder contactar amb el responsable de l'obra. Desaparegut. Amb tot, el mateix dia, en fer-se fosc –dimecres–, els fallers i les falleres van començar a alçar un monument no previst en el guió. Van utilitzar material variat del qual disposaven al casal, fins i tot ninots, i així mateix van comptar amb aportacions de peces i escenes tant de particulars com de falles escolars.

Per la seua banda, Isaac Peral va poder plantar algunes peces corresponents a l'esbós del seu monument. “Vaya selva” tenia com a lema. Les van rescatar –molt poques– del taller d'Alacant al qual es van desplaçar. Encara que el van convidar, els fallers no van trobar l'artista. Desaparegut. La resta de la composició van haver d'improvisar-la amb recursos propis els components de la comissió i, per descomptat, a la nova obra no li falta el combustible necessari per a la cremà. Potser indulten algun ninot.

El president del Partit Popular de la C. Valenciana, Carlos Mazón, ha volgut mostrar "la seua solidaritat" a la falla Mestre Lope. Mazón ha traslladat el seu suport a Núria Hernández, presidenta de la falla, i ha agraït a tots els fallers de Burjassot les donacions de ninots i figures perquè hi haja falla.