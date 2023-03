Arriba una Ofrena històrica amb 100.000 rams i rècord de participants

"Serà una Ofrena històrica, brutal, segur que hi haurà més de 100.000 rams per a la Mare de Déu", explica el productor, distribuïdor i florista Paco Montañana, que aquests dies treballa a ritme frenètic per a proveir de flor les comissions falleres. Enguany, a més, "hi ha moltes més falleres que no es vestien en anys anteriors i que en 2023 es vestiran per a l'Ofrena", afirma amb rotunditat. Per tant, les falles que treballen des de fa anys amb Montañana, totes tenen un element comú: "totes volen més rams, més rams". Les xifres de participació multiplicaran les de 2022, ja que el cens faller s'ha incrementat en prop de 10.000 persones en l'exercici: de 9.853 (març de 2022) a 103.317 (març de 2023). Aquest distribuïdor subratlla que el producte s'ha encarit un 30 % per l'escassetat de clavells blancs sobretot. "Clavell blanc -subratlla- hi ha el just, per això, molts floristes, no és el meu cas, han recorregut a les margarides per a fer els rams". Una altra tendència que s'aprecia és que hi ha menys cistelles que en edicions anteriors "i més homes fallers que portaran flors a la Mare de Déu". "És la igualtat", apunta mentre comenta que les xifres de participació d'enguany seran "una barbaritat".

El mantell, amb margarides, "des de lluny es veurà igual"

Per la seua banda, José García Bosch, el coordinador dels vestidors de la Mare de Déu, subratlla que la substitució dels clavells blancs per margarides per a confeccionar el mantell de la Mare de Déu no suposarà un problema que no es puga superar. "En cas que ens quedem curts de clavells blancs, se suplirà amb margarides, que vistes des de lluny quedaran pràcticament igual", assenyala. "Utilitzarem -hi afig- una margarida més frondosa, per la qual cosa estic segur que no ho notarà ningú". A més, "el que més impacta a la vista es farà amb el clavell, i en el frontal no s'usaran margarides", matisa.

García Bosch és conscient que l'Ofrena que arranca aquesta vesprada i es completarà demà s'espera amb més il·lusió que mai. "Tenim una motivació especial, més després de renàixer de les cendres de la covid i gràcies a la tornada a la normalitat". Per això, "esperem una Ofrena més intensa, amb més ganes que lluïsca i que siga un triomf total".

Esperem més de 100.000 fallers i un públic circulant de 50.000

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, explica que en l'acte floral "participaran més de 100.000 fallers". Quant al públic, "es tracta d'espectadors no estàtics, per tant, parlem d'un públic circulant que va veient l'Ofrena, en els diferents punts de l'itinerari, i després aprofita per a veure els monuments del centre". Ara bé, el gran repte que suposa l'ofrena floral per a la Policia Local i la resta de cossos de seguretat i emergència és que la primera jornada coincideix amb la gran arribada de turistes a la ciutat. "El divendres 17 a la vesprada -relata Cano- esperem un gran cabal de gent que arribarà a València, deixarà les seues maletes en els hotels i eixirà a recórrer la ciutat". Per tant, serà el divendres quan "es concentre un contingent de personal elevadíssim entre els turistes que arriben i els valencians de la ciutat i l'àrea metropolitana que eixiran a veure l'Ofrena i les falles". D'ací que l'Ofrena de hui supose també l'inici d'un cap de setmana que tothom parla que serà històric en ocupació hotelera i afluència de públic als carrers.

Entrarà pel centre de la plaça

Una de les novetats que aporta l'Ofrena d'enguany és que s'estrenarà la reforma de la plaça de la Reina en l'itinerari que recorreran els milers de fallers i falleres participants de camí cap a la plaça de la Mare de Déu on està instal·lat el cadafal. La comitiva ve per dues vies principals: Sant Vicent i la Pau. Ambdues desemboquen a la plaça de la Reina. En la part dreta, mirant cap a la catedral, se situaran unes tanques que permetran als negocis amb terrasses continuar treballant mentre es contempla la desfilada. Els fallers aniran pel mig, deixant a la seua esquerra la illeta del principi on estan els arbres i el xicotet umbracle de l'àgora reinaugurada al juliol.