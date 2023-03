La temperatura superficial marina al febrer registra valors de rècord

La forta onada de calor marina observada al Mediterrani tant l'estiu com la tardor de 2022 ha persistit durant els mesos de desembre i part de gener. Els valors detectats pel Centre d'Estudis Ambientals (CEAM) van ser notablement superiors als climatològics i, encara que van disminuir progressivament, al febrer van continuar molt elevats en quasi tota la conca. De fet, en molts punts els registres van arribar fins als 18 °C. Tal com es reflecteix en l'últim butlletí emés, es tracta d'anomalies de rècord, ja que quasi dupliquen el segon valor en la sèrie històrica desestacionalitzada.

Des de l'any 2000, la tendència creixent cap a temperatures cada vegada més elevades es manté. El litoral valencià i el golf de Líbia van ser els punts calents del Mediterrani, amb l'Adriàtic, l'Egeu, el golf de Lleó i el mar d'Alboran amb aigües relativament més fredes. La forqueta va oscil·lar entre un increment de 3 °C fins als 1,6 °C de mitjana.

La situació es va repetir durant el mes de gener. Al febrer, mentrestant, es van certificar valors superiors als climàtics en la major part del Mediterrani. Aquest informe d'hivern 2023, una iniciativa de l'Àrea de Meteorologia i Climatologia, recorda que la temperatura superficial del mar és un indicador del canvi climàtic. El CEAM recorda que el Mediterrani i les seues interaccions amb l'atmosfera juguen un paper fonamental en les seues condicions ambientals. «És crucial estudiar el comportament del mar en el passat i monitorar-ne la situació actual per a entendre els possibles escenaris futurs a la regió».

Sense arribar a refredar-se

Aquestes últimes dades resulten preocupants a les portes ja de la primavera i sense que el Mediterrani haja arribat a refredar-se el que correspondria. De fet, l'estiu passat es va estar durant 43 dies consecutius per damunt dels 27 graus centígrads, confirmant l'anomenada tropicalització del Mediterrani, la qual cosa incrementa el risc de patir esdeveniments extrems.

Com publicava Levante-EMV aquest passat dilluns, no sols hi ha un calfament de la temperatura superficial marina. També fa sis anys consecutius que les capes mitjanes i profundes del mar no es renoven, la qual cosa augmenta la salinitat tal com apareix en el nou Pla d'ordenació marina aprovat fa unes setmanes pel Congrés de Ministres, i això dispara la possibilitat de temporals amb una enorme càrrega d'energia.