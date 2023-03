Botànic i Cs renuncien a renovar els òrgans consultius

Sense acord, ni tan sols amb Ciutadans. No hi haurà renovació dels òrgans consultius que estan caducats. L’últim intent per desencallar el bloqueig dels ens estatutaris ha acabat aquest dilluns en ruptura per la negativa de Cs i l’esquerra a tirar avant aquesta renovació sense el PP, que, com va avançar Levante-EMV, ha renunciat a presentar els noms que li correspondrien, amb la qual cosa l’assumpte queda pendent per a la pròxima legislatura.

El termini acaba aquest dilluns a les 18 hores, però el registre de les Corts quedarà buit. No s’espera que cap de les formacions hi acudisca amb els aspirants a conformar el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consell de Transparència o el Consell d’Universitats, institucions que tenen el mandat dels seus representants en situació d’interinitat des de fa mesos, alguns més d’un any, i que han de ser actualitzats pel parlament autonòmic. “Per coherència”, ha justificat la síndica de Ciutadans, Mamen Peris, que ha exercit d’amfitriona en l’últim intent per desbloquejar la renovació a unes poques hores que acabe el termini. “No volem ser la crossa ni del PP ni del Botànic”, afirma Peris “No volem ser la crossa ni del PP ni del Botànic”, ha expressat Peris, que ha insistit que “malgrat intentar-ho fins al final”, ha acabat renunciant a tirar avant aquests ens per no haver-s’hi sumat el PP i no haver-hi un “consens ampli”. Els populars han renunciat fins i tot a presentar-hi candidats. No obstant això, la setmana passada, mentre s’apuraven les negociacions, la possibilitat que Cs aprovara aquestes votacions amb el Botànic va estar damunt de la taula. Els números, a priori, són suficients, ja que Cs i les formacions d’esquerres sumen 65 diputats, prou per a tirar avant les principals institucions com el Consell Jurídic Consultiu. No obstant això, la divisió en el grup liberal i el cisma viscut la setmana passada amb l’eixida dels seus dos representants de la Diputació d’Alacant ha acabat per fer desistir la possibilitat, ja que la votació, a urna secreta, hauria suposat un risc per als taronja.