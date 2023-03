Quan han de retirar-se les carpes a València

Viure en el centre de València es converteix, en Falles, en una experiència a mig camí entre gaudir la festa i patir-la. Al tall de carrers per actes festius i la instal·lació de falles se sumen els que ocasionen la col·locació de carpes. Aquestes carpes són una part important de l’activitat festiva de les comissions i centre de moltes de les seues celebracions, com ara dinars, sopars, barres lliures, balls, esmorzars o concursos, entre altres. No obstant això, els talls que ocasionen dificulten el dia a dia dels qui viuen o transiten pel centre i els carrers en què se situen. Amb la cremà dels monuments i la neteja dels carrers, la ciutat de València obra un dels seus miracles: en tot just unes hores, la ciutat s’adormirà plena de monuments fallers i començarà el dia sense cap d’aquests. Però... I les carpes? Fins quan hi poden estar instal·lades o quant de temps tenen les comissions per a retirar-les?

A diferència dels monuments fallers, el miracle de la Cremà no afecta per igual les carpes. Per a retirar-les, és necessari que els operaris de les empreses instal·ladores les desmunten i se les emporten. El dispositiu que es posa en marxa a la ciutat per a aquest efecte és igualment impressionant. En poc més de 48 hores, totes les carpes han de desaparéixer dels carrers perquè torne la normalitat. De fet, i segons ha confirmat l’Ajuntament, l’horari màxim permés perquè les carpes instal·lades a la ciutat es retiren és el dimarts a les 7 del matí. Passat aquest moment, no poden romandre als carrers i el trànsit ha de recuperar-se.