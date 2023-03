Tres produccions amb participació valenciana, premiades en el Festival de Cine de Màlaga

Tres produccions amb participació valenciana han sigut guardonades en el Festival de Màlaga, que va celebrar la gala de clausura dissabte passat, 18 de març.

El documental Mujeres sin censura, dirigit per Eva Vizcarra i coproduït per Kiko Martínez per a Nadie es perfecto, va guanyar la Biznaga al millor llargmetratge dins de la secció “Afirmando los derechos de las mujeres”. Aquesta producció, amb ajudes de l’IVC, també va obtindre el Premi Berlanga al millor documental en la passada edició dels Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià.

També dins de la secció “Afirmando los derechos de las mujeres”, el curtmetratge La butaca de la puta, dirigit per Mar Navarro i produït per Inquieta Films, ha guanyat la Biznaga a la millor ficció dins de l’apartat “Mujeres en escena”.

Dins de la secció oficial de llargmetratges de ficció, Matria ha guanyat el Premi ASECAN a la millor òpera prima. Matria està coproduït per la valenciana Maria Zamora per a Elàstica Films.

També ha sigut premiat l’alacantí Miguel Ibáñez, coguionista del llargmetratge Els encantats, al costat de la directora catalana Elena Trapé. Els dos han guanyat la Biznaga de Plata al millor guió, dins de la secció oficial de llargmetratges de ficció.